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Российская газета

СМИ: В России планируется создать группировки боевых роботов

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К 2025 году в России могут появиться группировки многофункциональных роботов, которые смогут решать поставленные боевые задачи с минимальным участием людей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Технология отрабатывается на экспериментальной платформе "Маркер". Ходовые испытания ее были закончены в июле этого года, стрельбовые запланированы на первую половину следующего. Платформа реализована по модульному принципу с открытой информационной архитектурой. Проект стартовал в марте 2018 года. По последним данным, собраны две гусеничные платформы, у которых проведены пусконаладочные работы. На втором этапе появятся две машины на колесном шасси.

Как сообщил источник агентства, с 2020 года стоит задача формирования группировок в дорожной карте развития робототехники. К 2025 году она должна быть реализована в фундаментальном и опытно-конструкторском плане. Затем начнется интеграция группировок в существующую автоматизированную систему управления Вооруженных сил России.

Планируется создать беспилотные подразделения из пяти платформ. У каждого робота в группировке будет свой круг задач, на базе "Маркера" возможно создать также транспортно-заправочную технику и машину охранения. Рассматривается возможность оснастить роботов стрелково-гранатометным модулем, 120-мм минометами. На сегодняшний день они могут запускать одноразовые беспилотники и летающие гранаты.

Эта разработка - оружие для войн будущего. "Мы считаем, что такие роботы будут воевать с роботами. Ценность робота состоит в том, чтобы заменить человека, превышать его возможности", - отметил источник агентства.


Майя Бирюкова

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