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ТАСС

ВМФ России может пополниться новыми катерами с полимерным корпусом

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ВМС России
ВМС России.
Источник изображения: ИТАР-ТАСС/Алексей Павлишак

Пока переговоры находятся на этапе формирования технического задания

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 ноября. /ТАСС/. Единственный в России производитель катеров с корпусом из полиэтилена высокой плотности "РИФ" (Ростов-на-Дону) ведет переговоры с Военно-морским флотом (ВМФ) России о поставке катеров большой вместимости. Как рассказал ТАСС в субботу генеральный директор предприятия Геннадий Василюк, первый подобный катер успешно используется Каспийской флотилией с 2017 года.

"В настоящий момент ведутся переговоры по поставке серии катеров "РИФ 122", которые отличаются большей грузоподъемностью и пассажировместимостью по сравнению с [находящимся на вооружении у Каспийской флотилии] "РИФ 75СК", - сообщил он. По словам собеседника агентства, в настоящий момент переговоры с ВМФ находятся на этапе формирования технического задания.

Генеральный директор пояснил, что уникальность катера, который уже используется Каспийской флотилией, заключается в используемом материале - полиэтилене низкого давления. Он пояснил, что такой материал не подвержен коррозии, не требует лакокрасочного покрытия, может использоваться при температуре окружающей среды от минус 30 до плюс 50 градусов, а также является экологически чистым материалом. Вместе с тем жизненный цикл такого судна из полиэтилена низкого давления увеличен до 50 лет, добавил Василюк. Катер серии "РИФ 122" также может использоваться в битом льду, что подтверждено испытаниями.

"Руководство Каспийской флотилии высоко оценивает мореходные качества катера, его маневренность, надежность и удобство эксплуатации. Ведутся переговоры по постройке новых катеров для нужд ВМФ", - заключил Василюк.

АО "РИФ" входит в группу компаний АО "Ростовский порт" и является единственным в России судоремонтным заводом, выпускающим катера из полиэтилена. Согласно сайту компании, модельный ряд производства включает в себя более 20 типов катеров - разъездных, патрульных, рабочих, пассажирских, способных выполнять функции как гражданского, так и специального назначения.

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