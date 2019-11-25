Войти
Военное обозрение

Чиновник США назвал условие по избежанию санкций за покупку Индией С-400

416
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В Индии с воодушевлением отреагировали на заявление высокопоставленного чиновника американской администрации, который коснулся вопроса приобретения Нью-Дели зенитных ракетных систем С-400.

Чиновник из Госдепартамента США (при этом в индийских СМИ его имя пока не называется) заявил, что Индия, "вероятно, сможет избежать санкций". Речь идёт о санкциях, которые предусматриваются американским пакетом CAATSA. Он направлен против тех стран, которые имеют торговые отношения с Россией в рамках военно-промышленного комплекса. Проще говоря, Вашингтон принял этот пакет для оказания давления на те страны, которые покупают у России военную технику и оружие на сумму более 15 млн долларов в год. Эту сумму оставили в качестве лимита, чтобы иметь возможность самим осуществлять сделки с РФ, например, по закупкам небольших партий вооружений для афганских сил безопасности.

В Госдепе отметили, что в курсе внесения Индией предоплаты в 800 млн долларов за российские ЗРК С-400 "Триумф" (напомним, что общая стоимость индийского контракта составляет около 5,4 млрд долларов). Чиновник, на которого ссылаются индийские СМИ, при этом поставил Индии условие, при котором Соединённые Штаты не будут применять санкции против Индии за покупку С-400. Условие это выглядит следующим образом: "Нью-Дели необходимо ужесточить меры безопасности в области оборонных технологий, чтобы предотвратить слежку со стороны Москвы, в том числе и на основе приобретаемых у России вооружений". Другими словами, в США пытаются запугать Индию тем, что Россия через поставленные С-400 якобы сможет "следить за оперативной обстановкой в небе Индии и использовать эти данные в своих целях".

Американский чиновник:

Индия должна принять все необходимые меры для предотвращения утечки данных. Нужно создать особые протоколы защиты, в том числе и защиты своих оборонных технологий.

Примечательно, как в Госдепе США пекутся об "индийских данных и технологиях"…

В самой Индии пообещали, что "примут соответствующие меры".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Индия
Россия
США
Продукция
С-400 Триумф
Похожие новости
05.10.2018
Миссия F-35: как самый дорогой самолет "проецирует силу" США в мире
24.08.2017
Открытие "Армии-2017": слова Путина, оценки гостей и перспективы контрактов
15.03.2017
Скачков не будет: экспорт российского оружия составил $13 миллиардов
14.03.2012
Почему востребовано русское оружие
08.02.2010
Куда идут миллиарды
03.11.2009
Успешная работа даже во время кризиса
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.11 11:43
  • 20
Российские БТР и БМП назвали бесполезными "автобусами"
  • 25.11 11:34
  • 23
NASA: Российские "Союзы" нам больше не нужны
  • 25.11 11:25
  • 2
Путин обозначил главную задачу "оборонки" на следующие 10 лет
  • 25.11 11:23
  • 13
В России испугались латвийской микроэлектроники в ядерной "Булаве"
  • 25.11 11:14
  • 27
Общественный совет при Минобороны России оценил разработки технополиса "Эра"
  • 25.11 10:48
  • 92
Первоочередная цель удара - радиолокационные станции.
  • 25.11 10:32
  • 18
Как Ту-160 ушел в отрыв … от реальности
  • 25.11 10:23
  • 3
Анатолий Сердюков: не надо рисовать апокалипсис, авиастроение будет жить
  • 25.11 09:43
  • 14
В России назвали МКС без США "тянущим на дно проектом"
  • 25.11 09:35
  • 36
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 25.11 09:18
  • 2
Эксперт высказал предположение об аварии атомной подлодки в Южно-Китайском море
  • 25.11 07:41
  • 6
Проект перспективного японского универсального десантного корабля
  • 24.11 21:59
  • 4
ВДВ в 2019 году получили два батальона новой техники - Минобороны РФ
  • 24.11 21:09
  • 7
Бригады Сухопутных войск перешли на ударный комплекс "Искандер-М"
  • 24.11 18:07
  • 16
Глава Крыма назвал возвращение кораблей Украине жестом доброй воли