Amazon подал иск против контракта Пентагона с Microsoft

Компания Amazon подала в Федеральный суд США иск, который оспаривает решение Пентагона заключить контракт на $10 млрд на создание облачной инфраструктуры хранения данных с Microsoft. Об этом со ссылкой на документ сообщило агентство Bloomberg.

Иск был подан в пятницу, 22 ноября, однако его содержание не разглашается в связи с защитой конфиденциальных данных. Amazon тоже претендовала на данный контракт, считаясь фаворитом, но проиграла на фоне критики президента США Дональда Трампа в адрес компании.

Кроме того, согласно информации СМИ, Трамп в конфиденциальном порядке в 2018 году выражал желание предоставить выгодный контракт любой другой компании, кроме Amazon.

25 октября сообщалось, что состояние богатейшего человека мира, основателя технологической компании Amazon Джеффа Безоса сократилось почти на $7 млрд за сутки из-за недовольства инвесторов отчетностью компании за III квартал.

16 ноября стало известно, что основатель компании Microsoft Билл Гейтс занял первое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg, впервые за два года обогнав Безоса.