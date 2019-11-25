Оценена опасность обнаруженного рядом с Землей астероида

Астрофизик Александр Панов оценил опасность малого астероида, обнаруженного рядом с Землей. Его ответ приводит принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Обнаруженное космическое тело не представляет для планеты серьезной опасности, пояснил Панов. Он уточнил, что сообщение "Роскосмоса" об астероиде означает то, что система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве хорошо работает.

Ранее сообщалось, что малый астероид обнаружили 6 ноября на расстоянии 139 тысяч километров от центра Земли. Было установлено, что он обращается вокруг Солнца примерно за 2,89 года и периодически сближается с Землей. Астероид имеет поперечный размер 10-15 метров, что сопоставимо с челябинским метеоритом.

Метеорит "Челябинск" взорвался в небе над Челябинской областью 15 февраля 2013 года. Обломки болида упали в озеро Чебаркуль, со дна водоема подняли самый крупный фрагмент весом 600 килограммов.