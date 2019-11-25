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Известия.ru

Группировки боевых роботов создадут в России

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Источник изображения: Фото: youtube.com/Фонд перспективных исследований

Группировки роботов, способных решать боевые задачи, могут быть созданы в России к 2025 году. Об этом "РИА Новости" сообщил в субботу, 23 ноября источник в оборонно-промышленном комплексе.

Технологии взаимодействия роботов в группировке отрабатываются на экспериментальной платформе "Маркер", который впервые представили в октябре на Магнитогорском испытательном полигоне.

Собеседник агентства отметил, что "задача формирования группировок в дорожной карте развития военной робототехники обозначена с 2020 года".

Он добавил, что к 2025 году проект должен быть закрыт в опытно-конструкторском плане. Затем начнется интеграция автономных роботизированных группировок в систему управления Вооруженных сил РФ.

Пока речь идет о беспилотных подразделениях из пяти платформ. Предполагается, что каждый робот будет выполнять специфические задачи. По словам источника, в том числе можно создать транспортно-заправочную машину.

Кроме того, рассматривается возможность оснастить роботизированное шасси стрелково-гранатометным модулем, который способен запускать одноразовые беспилотники и летающие гранаты.

Собеседник подчеркнул, что "в будущем эти машины столкнутся с себе подобными", а "ценность робота состоит в том, чтобы заменить человека, превышать его возможности".

В апреле стало известно о планах США по строительству флота из роботов для более эффективного противодействия России и Китаю. Американские ВМС с 2020 по 2024 год предлагают выделить около $4 млрд на закупки десяти крупных беспилотных надводных и девяти подводных судов.

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