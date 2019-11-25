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Проект перспективного японского универсального десантного корабля

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Как сообщает журнал "Jane's Defence Weekly" в материале Gabriel Dominguez "DSEI Japan 2019: JMU unveils preliminary LHD design", на проходившей с 18 по 20 ноября 2019 года в Японии оборонно-промышленной выставке DSEI-2019 японская судостроительная корпорация Japan Marine United (JMU) Corporation представила предварительный (эскизный) проект перспективного универсального десантного корабля (УДК) Future Landing Helicopter Dock для Военно-морских Сил самообороны Японии.

Представленный японской судостроительной корпорацией Japan Marine United (JMU) Corporation проект перспективного универсального десантного корабля Future Landing Helicopter Dock для Военно-морских Сил самообороны Японии (с) JMU (via Jane's)

Хотя министерство обороны Японии пока еще не объявляло о планах постройки УДК для Военно-морских Сил самообороны и не формулировало официальных требований к такому кораблю, однако представитель JMU заявил "Jane's", что корпорация ожидает, что такое объявление будет сделано в ближайшие несколько лет.

Проект УДК разработки JMU представляет собой типичный корабль этого класса, со сплошной полетной палубой, ангарами для авиационной и десантной техники, а также доковой камерой. Доковая камера способна вмещать два десантных катера на воздушной подушке типа LCAC. Корабль будет способен нести 10 конвертопланов типа Bell Boeing V-22 Osprey или тяжелых транспортных вертолетов (пять на полетной палубе и пять в двух ангарах в центральной и кормовой частях), причем возможно увеличение принимаемой авиационнойтехники. На грузовой палубе в носовой части корабля могут размещаться "более 20" плавающих бронетранспортеров типа AAV7А1.

Стандартное водоизмещение корабля около 19 тысяч тонн, наибольшая длина 220 м, ширина 38 м, осадка 7 м. Максимальная скорость хода 24 ущда. Экипаж около 500 человек, количество принимаемого десанта не разглашается.

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  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Продукция
MV-22 Osprey
Компании
Boeing
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Летающий котопес
6 комментариев
№1
25.11.2019 04:38
Конвертопланоносец!!!)
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№2
25.11.2019 06:28
По размерам "пол-Америки".
Логично - далеко не ходить, все проблемные, требующие возможного десанта территории в шаговой доступности, значит нести будут много десанта, но недалеко.
Для чего только? Курилы? Докдо? Рюкю?
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№3
25.11.2019 06:50
Соизмерим с нашим, который хотят якобы закладывать в мае.
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№4
25.11.2019 07:16
Цитата, q
Соизмерим с нашим, который хотят якобы закладывать в мае.
Это да, но всё время, рядом с этой новостью, изображают корабль с "крейсерской", треугольной палубой. Что снизит эффективное пространство полётной палубы. Надеюсь просто совпадение.
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№5
25.11.2019 07:33
Цитата, AsDem сообщ. №2
Для чего только? Курилы? Докдо? Рюкю?
Для того, чтобы не входить ДЕСО в зону действия ПБРК.

У Оспреев боевой радиус при десантной загрузке - 722км. Т.е. это излет траектории даже модернизированного Оникса.

А учитывая протяженность островов, заходить они могут с направлений, до которых максимально удалены позиции ПБРК.

Конечно таким десантом они острова не захватят, но я так разумею, что это будет первая волна ССО, возможно даже в водолазном снаряжении и со средствами подводной буксировки, которых выбросят за несколько миль до занятых нашими ВС и ВМФ островами и они должны будут добраться до берега, произвести разведку, обнаружить позиции ПБРК и дальнобойных ЗРК, по-возможности уничтожить их, проведя серии диверсий, либо наводя силы авиации и крылатых ракет.

Больше у меня нет логического объяснения зачем размещать такой дальний транспортник на палубе.
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№6
25.11.2019 07:41
Цитата, q
А учитывая протяженность островов, заходить они могут с направлений, до которых максимально удалены позиции ПБРК.
Согласен, идти они могут в "тени" Хонсю и Хоккайдо, чьи горы смогут "скрыть" их до самой атаки. И быть прикрытыми ВВС и использоваться как "аэродромы подскока" десанта с суши.
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