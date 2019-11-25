Проект перспективного японского универсального десантного корабля

Как сообщает журнал "Jane's Defence Weekly" в материале Gabriel Dominguez "DSEI Japan 2019: JMU unveils preliminary LHD design", на проходившей с 18 по 20 ноября 2019 года в Японии оборонно-промышленной выставке DSEI-2019 японская судостроительная корпорация Japan Marine United (JMU) Corporation представила предварительный (эскизный) проект перспективного универсального десантного корабля (УДК) Future Landing Helicopter Dock для Военно-морских Сил самообороны Японии.

Представленный японской судостроительной корпорацией Japan Marine United (JMU) Corporation проект перспективного универсального десантного корабля Future Landing Helicopter Dock для Военно-морских Сил самообороны Японии (с) JMU (via Jane's)

Хотя министерство обороны Японии пока еще не объявляло о планах постройки УДК для Военно-морских Сил самообороны и не формулировало официальных требований к такому кораблю, однако представитель JMU заявил "Jane's", что корпорация ожидает, что такое объявление будет сделано в ближайшие несколько лет.

Проект УДК разработки JMU представляет собой типичный корабль этого класса, со сплошной полетной палубой, ангарами для авиационной и десантной техники, а также доковой камерой. Доковая камера способна вмещать два десантных катера на воздушной подушке типа LCAC. Корабль будет способен нести 10 конвертопланов типа Bell Boeing V-22 Osprey или тяжелых транспортных вертолетов (пять на полетной палубе и пять в двух ангарах в центральной и кормовой частях), причем возможно увеличение принимаемой авиационнойтехники. На грузовой палубе в носовой части корабля могут размещаться "более 20" плавающих бронетранспортеров типа AAV7А1.

Стандартное водоизмещение корабля около 19 тысяч тонн, наибольшая длина 220 м, ширина 38 м, осадка 7 м. Максимальная скорость хода 24 ущда. Экипаж около 500 человек, количество принимаемого десанта не разглашается.