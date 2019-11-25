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Региональный центр по техническому обслуживанию вертолетов российского производства в Перу

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Оригинал взят у коллеги dambiev в Региональный центр по техническому обслуживанию вертолетов российского производства в Перу

Фото (с) Министерство обороны Перу

21 ноября 2019 года министр обороны Перу Вальтер Мартос Руис проверил ход пуско-наладочнызх работ в Региональном центре по техническому обслуживанию вертолетов российского производства в округе Ла Хойя (департамент Арекипа) рядом с базой перуанских ВВС.

Сервисный центр по ремонту российских вертолетов, который скоро откроется в Перу, позволит сократить расходы латиноамериканских стран на обслуживание этой техники и стимулирует развитие местной промышленности. Об этом говорится в коммюнике министерства обороны южноамериканской страны.

Предполагается, что с 2019 года центр будет оказывать полный спектр услуг по ремонту Ми-17 как для национальных заказчиков, так и для других стран региона (помимо Перу, вертолеты Ми-17 эксплуатируются в Аргентине, Колумбии, Кубе, Эквадоре, Мексике, Никарагуа и Венесуэле).

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  • В новости упоминаются
Страны
Аргентина
Венесуэла
Колумбия
Мексика
Никарагуа
Перу
Россия
США
Эквадор
Продукция
Ми-17
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