Оригинал взят у коллеги dambiev в Региональный центр по техническому обслуживанию вертолетов российского производства в Перу

Фото (с) Министерство обороны Перу

21 ноября 2019 года министр обороны Перу Вальтер Мартос Руис проверил ход пуско-наладочнызх работ в Региональном центре по техническому обслуживанию вертолетов российского производства в округе Ла Хойя (департамент Арекипа) рядом с базой перуанских ВВС.

Сервисный центр по ремонту российских вертолетов, который скоро откроется в Перу, позволит сократить расходы латиноамериканских стран на обслуживание этой техники и стимулирует развитие местной промышленности. Об этом говорится в коммюнике министерства обороны южноамериканской страны.

Предполагается, что с 2019 года центр будет оказывать полный спектр услуг по ремонту Ми-17 как для национальных заказчиков, так и для других стран региона (помимо Перу, вертолеты Ми-17 эксплуатируются в Аргентине, Колумбии, Кубе, Эквадоре, Мексике, Никарагуа и Венесуэле).