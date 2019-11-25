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Известия.ru

"Роскосмос" сообщил о сближающемся с Землей неизвестном астероиде

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Источник изображения: Фото: Global Look Press

"Роскосмос" сообщил об обнаружении сближающегося с Землей ранее неизвестного малого астероида, сопоставимого по размеру с Челябинским метеоритом. Он имеет поперечный размер 10–15 м и находится на гелиоцентрической орбите с периодом обращения 2,89 года.

"Обнаружение произошло в интервале наибольшего сближения с Землей, при этом минимальное расстояние между центром Земли составило 139 тыс. 410 км", — сообщается на сайте корпорации в пятницу, 22 ноября.

Отмечается, что обнаружить небесное тело удалось 6 ноября 2019 года при проведении плановых работ по мониторингу геостационарной области на оптико-электронном комплексе ЭОП-2-1. На основе полученных измерений специалистами были сформированы целеуказания, которые были автоматически распространены Центром малых планет по всем мировым обсерваториям.

В "Роскосмосе" отметили, что данный астероид является вторым, обнаруженным за последние три месяца. Так, в ночь с 27 на 28 июля было обнаружено небесное тело, сближавшееся с Землей на достаточно уникальной орбите. Его максимальное сближение с планетой составило 187 тыс. 791 км.

19 октября в Центре исследования околоземных объектов NASA сообщили, что к земле летит астероид 162082 (1998 HL1) размером от 400 метров до 1 км.

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