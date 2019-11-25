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Известия.ru

Астронавты NASA завершили второй этап ремонта спектрометра на МКС

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Источник изображения: Фото: nasa.gov

Американский и итальянский астронавты Эндрю Морган и Лука Пармитано завершили второй этап работ по ремонту магнитного альфа-спектрометра, установленного на корпусе Международной космической станции (МКС).

Работы начались в 7:03 по времени восточного побережья США (15:03 мск). Они длились 6,5 часа в открытом космосе. Астронавты проложили по поверхности станции кабель питания, сняли часть теплоизоляции и убрали стойку, которая мешала доступу к системе охлаждения прибора, пишет ТАСС.

Отмечается, что в ходе следующего выхода в открытый космос астронавты подключат специальные трубки к новой системе циркуляции охладителя — сжиженного углекислого газа. Планируется еще два выхода в космос, их даты будут определены позднее.

5 октября сообщалось, что астронавты NASA в течение ближайших трех месяцев осуществят в общей сложности 10 выходов в космос для замены батарей и ремонта установленного на поверхности станции альфа-магнитного спектрометра.

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Страны
Италия
США
Компании
NASA
Проекты
МКС
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