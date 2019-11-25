Адмирал Комоедов назвал необходимое для военных конфликтов будущего оружие

Чтобы быть готовыми к конфликтам будущего, необходимо ускоренно развивать космическую и воздушную разведку. Надо развивать все виды разведки – стратегическую, оперативную и тактическую. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил адмирал Владимир Комоедов. Ранее президент поручил через год подготовить Госпрограмму вооружений до 2033 года.

"Самое главное во всем военном деле – это разведка. У нас сегодня недостаточно развита космическая разведка. Во времена СССР мы знали по данным из космоса, где, что и сколько находится. В любую минуту и секунду – сказал газете ВЗГЛЯД бывший главком Черноморского флота, бывший глава комитета Госдумы по обороне, адмирал Владимир Комоедов. – Поэтому я очень рад, что сейчас на государственном уровне уделяется большое внимание приведению разведки в надлежащий вид. Это касается стратегической разведки, оперативной и тактической. Разведка при помощи беспилотных аппаратов, самолетов дальнего действия и так далее – это очень важный элемент обороны".

По словам собеседника, в армии важен баланс количества и качества, – чтобы можно было в любой момент в любой точке мира достать противника оружием, выдав этому оружию точное целеуказание, и этим добиться успеха. "Что такое успех? Либо заставить противника отказаться от поставленной ему задачи, либо разгромить этого противника", – сказал адмирал.

"Необходимо разрабатывать новые виды вооружений, которые бьют своевременно и с высокой степенью вероятности поражения. Хотя, завоевывать мы никого не планируем, но оборону надо держать в порядке", – добавил адмирал Комоедов.

В Госпрограмму обязательно войдут беспилотники, высокоточное оружие, роботы и оснащение войск другими перспективными образцами вооружения. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил независимый военный эксперт Антон Лавров. Ранее президент России велел уже через год подготовить Госпрограмму вооружений до 2033 года.

К этому сроку от опытных образцов будет осуществлен переход к серийным поставкам в войска, с указанием конкретного количества и места их размещения, предполагает военный эксперт Антон Лавров. "Примерно к 2030 году произойдет увеличение возможностей армии по поражению целей, больше возможностей по проекции неядерной силы", – отметил эксперт.

"Если сейчас наша армия полагается в основном на огневую мощь, на количество, то к 2030-му будет произведен переход к качеству, то есть к росту эффективности, – более экономичной и высокоточной эффективности решения боевых задач с меньшим запасом боеприпасов и побочным ущербом", – заключил Лавров.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности в пятницу потребовал расширения линейки разведывательных и ударных беспилотников, роботов, лазерных и гиперзвуковых систем при создании высокоточного оружия. "Должна быть расширена линейка беспилотных разведывательных и ударных летательных аппаратов, лазерных и гиперзвуковых систем, оружия, основанного на новых технических принципах, а также роботизированных комплексов, способных выполнять разноплановые задачи на поле боя", – цитирует его РИА "Новости".

Глава государства поручил в следующем году создать госпрограмму вооружений до 2033 года, которая, в частности, будет предусматривать наращивание качественных и количественных характеристик. По словам президента, долю современного оружия и техники в армии необходимо довести до 70%.

Адмирал Комоедов напомнил, что развиваться вооруженным силам России надо, в первую очередь, в противовес агрессивным действиям США, которые стоят во главе НАТО и господствуют по сути и в Европе, и во всех океанах, и в воздухе.

"У них союз, а у нас опора только на собственные силы. Против России – три пояса противоракетной обороны. Это, во-первых, Польша и Румыния. Я говорю не только о системах обнаружения, но и о системах поражения. Во-вторых, на море – это корабли с "Иджисами", которые способны поражать наши отделившиеся боеголовки на маршрутах. Плюс система на Гавайях. И в-третьих – сама американская система ПРО", – перечислил Комоедов.

То есть фактически с двух океанских направлений – Тихого и Атлантического созданы мощнейшие системы противодействия нашим ядерным силам – по обнаружению, слежению и уничтожению, уточнил адмирал. Поэтому России надо думать, как все это обходить, в случае конфликта.

"Самый короткий путь – через Полюс. Поэтому Арктика становится одним из важнейших театров приложения усилий. В том числе по развитию военных воздушно-космических технологий", – заключил Владимир Комоедов.

Иван Абакумов, Оксана Борисова