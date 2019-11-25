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США раньше всех доверят Польше единую систему управления ПВО и ПРО

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Источник изображения: Фото: Sgt. 1st Class Randall Jackson / U.S. Army

Польша станет первым зарубежным покупателем американской Integrated Air and Missile Defense Battle Command System (IBCS) — системы управления войсками, обеспечивающей взаимодействие с другими элементами ПРО и противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Defense News.

"Польша станет первой союзной страной, которая приобретет [IBCS] и будет использовать ее почти одновременно с армией США, что означает, что Польша получит новейшие технологии и инновационные продукты", — заявила посол США в Польше Жоржетт Мьюир на церемонии открытия в Варшаве (Польша) офиса компании-производителя системы Northrop Grumman.

В октябре американский бригадный генерал Брайан Гибсон заявил, что израильская тактическая система ПРО Iron Dome "делает невероятные вещи", однако армия США нуждается в аналогичном собственном мобильном комплексе, который был бы интегрирован в IBCS.

В ноябре 2017 года Израиль завершил испытания морской версии Iron Dome.

Northrop Grumman анонсировала IBCS в декабре 2006 года.

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Израиль
Польша
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