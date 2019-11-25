Войти
Lenta.ru

Россия поменяет военную доктрину

535
0
0
Источник изображения: Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

По итогам подготовки концепции строительства и развития вооруженных формирований возможно изменение национальной военной доктрины, передает РИА Новости заявление секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.

"С учетом проведенной работы [по подготовке силовыми ведомствами концепции строительства и развития вооруженных формирований] Совбез будет анализировать и даст предложения президенту по необходимости, если такая будет, внесения корректив в военную доктрину Российской Федерации", — сказал чиновник журналистам после заседания Совбеза.

В ноябре на совещании совета президент России Владимир Путин поставил силовикам задачу на ближайшие десять лет.

Военная доктрина регламентирует направление развития и обстоятельства применения национальных вооруженных сил, в частности, ядерных. Например, в военной доктрине России прописано, что страна "оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Патрушев Николай
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
11.11.2019
Россия далеко, а Куба рядом
19.08.2019
"США готовили выход": как разрывали ДРСМД
07.08.2019
Патрушев: США пытаются добиться доминирования в любой точке мира
24.06.2019
"Тотальное уничтожение": Трамп пригрозил Ирану
28.05.2013
"Предложения Барака Обамы идут в правильном направлении, но этого мало"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.11 11:34
  • 23
NASA: Российские "Союзы" нам больше не нужны
  • 25.11 11:25
  • 2
Путин обозначил главную задачу "оборонки" на следующие 10 лет
  • 25.11 11:23
  • 13
В России испугались латвийской микроэлектроники в ядерной "Булаве"
  • 25.11 11:14
  • 27
Общественный совет при Минобороны России оценил разработки технополиса "Эра"
  • 25.11 10:48
  • 92
Первоочередная цель удара - радиолокационные станции.
  • 25.11 10:32
  • 18
Как Ту-160 ушел в отрыв … от реальности
  • 25.11 10:23
  • 3
Анатолий Сердюков: не надо рисовать апокалипсис, авиастроение будет жить
  • 25.11 09:43
  • 14
В России назвали МКС без США "тянущим на дно проектом"
  • 25.11 09:35
  • 36
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 25.11 09:18
  • 2
Эксперт высказал предположение об аварии атомной подлодки в Южно-Китайском море
  • 25.11 07:41
  • 6
Проект перспективного японского универсального десантного корабля
  • 25.11 07:08
  • 19
Российские БТР и БМП назвали бесполезными "автобусами"
  • 24.11 21:59
  • 4
ВДВ в 2019 году получили два батальона новой техники - Минобороны РФ
  • 24.11 21:09
  • 7
Бригады Сухопутных войск перешли на ударный комплекс "Искандер-М"
  • 24.11 18:07
  • 16
Глава Крыма назвал возвращение кораблей Украине жестом доброй воли