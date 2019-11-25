Россия поменяет военную доктрину

По итогам подготовки концепции строительства и развития вооруженных формирований возможно изменение национальной военной доктрины, передает РИА Новости заявление секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.

"С учетом проведенной работы [по подготовке силовыми ведомствами концепции строительства и развития вооруженных формирований] Совбез будет анализировать и даст предложения президенту по необходимости, если такая будет, внесения корректив в военную доктрину Российской Федерации", — сказал чиновник журналистам после заседания Совбеза.

В ноябре на совещании совета президент России Владимир Путин поставил силовикам задачу на ближайшие десять лет.

Военная доктрина регламентирует направление развития и обстоятельства применения национальных вооруженных сил, в частности, ядерных. Например, в военной доктрине России прописано, что страна "оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".