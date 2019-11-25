В России налажено новое производство пистолетов

Не секрет, что в последние годы в России резко возрос интерес к пистолетам. Это выражается как в росте числа предлагаемых на рынке травматических и пневматических вариантов известных моделей пистолетов, а также оригинальных разработок, так и разработкой новых боевых версий, доказательством чему является разработка пистолета "Удав" в калибре 9х21 и 9х19.

Но вместе с относительно известными и очевидными производителями на рынке также присутствуют производители уникальных линеек короткоствольного оружия, к которым со всем основанием можно отнести и компанию "Choco-Brand", выпускающей оружие из практически полимерных материалов, но в тоже время весьма сьедобных. О качестве ее продукции красноречиво говорят публикуемые ниже фотографии.

Пистолет ПМ поздних лет выпуска со следами эксплуатации и патронами калибра 9х18 (с) choco-brand.ru

Легендарный Mauser C96 в оружейном кейсе (с) choco-brand.ru

Еще один вид на ПМ (с) choco-brand.ru

В производсвтенной линейке есть и пистолет ТТ (с) choco-brand.ru

И снова Mauser C96 (c) choco-brand.ru

Beretta 92, она же М9 в Армии США (с) choco-brand.ru