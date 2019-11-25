"Не поможет": Берлин отказался от вывода ядерного оружия США

Глава МИД ФРГ считает бессмысленной идею вывода ядерного оружия США

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выступил против вывода ядерного оружия США с территории ФРГ. По мнению министра, перемещение американских бомб не решит проблему, так как ядерное оружие следует убрать отовсюду. Мир без ядерных вооружений должен оставаться главной целью, подчеркнул Маас.

Глава МИД Германии Хайко Маас выступил против вывода "в одностороннем порядке" американского ядерного оружия с немецкой территории, призвав запретить данный тип вооружений в целом.

"Это ничему не поможет, если ядерное оружие переместить из одной страны в другую. Если оно должно исчезнуть, оно должно исчезнуть всюду", - цитирует слова Мааса DPA.

В вопросе ядерного разоружения требуются договоренности на широком базисе, уверен министр, а не в отношении отдельных стран.

"Нашей целью должен оставаться мир без ядерного оружия, даже если этого непросто достичь или даже если это потребует много времени", - подчеркнул Маас.

Стоит отметить, что на территории Европы находится около 150 единиц тактического ядерного оружия США, американские вооружения размещены в Бельгии, Германии, Италии и других странах. Такие данные приводят СМИ, но официальной информации на эту тему нет. В частности, газета De Morgen летом сообщала, что в ФРГ хранится около 20 тактических ядерных бомб США.

Маас выступил со своим заявлением на фоне противоречий в бундестаге, где ряд депутатов призвали к выводу американского оружия с немецкой территории. К примеру, против ядерных вооружений США накануне выступал председатель Левой партии Дитмар Батч.

"Американское ядерное оружие должно быть выведено. Вопрос американских военных баз также остается острым. Большинство жителей Германии согласны с этим подходом и с этой позицией", - отмечал парламентарий.

К слову, заявление Батча о поддержке со стороны граждан ФРГ идеи вывода оружия США с территории Германии подтверждает опрос социологической службы Kantar для Greenpeace, который проходил в августе.

Так, запрет на размещение американского ядерного оружия поддержали 86% немцев, против же выступили всего 8% респондентов. При этом полное уничтожение таких вооружений во всем мире поддержали 82% граждан ФРГ.

Как отмечал представитель Greenpeace Кристоф фон Ливен, народ Германии этим опросом призвал немецкие власти не размещать американские вооружения на территории страны. Он также подчеркнул, что более 56% респондентов были обеспокоены разрушением договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Дело в том, что в августе США и Россия после взаимных обвинений вышли из соглашения, которое было заключено в 1987 году и способствовало ликвидации целого класса ракет в Европе.

После разрушения соглашения в Москве не раз заявляли о возможных планах Вашингтона по размещению ракет средней и меньшей дальности на территории европейских стран. В России также обещали ответить на подобные действия зеркально. Факт возможного старта новой гонки вооружений крайне беспокоит Европу, в том числе Германию.

Однако размещение американского ядерного оружия на территории Германии не связано с ДРСМД, вооружения США находятся в ФРГ в рамках стратегической концепции НАТО по устрашению потенциальных противников.

Вашингтон разместил свое ядерное оружие в европейский странах, в частности в Германии, еще в 50-х годах прошлого века для сдерживания СССР. В настоящее время американский арсенал значительно сократился, но часть вооружений все равно осталась в странах Европы. К слову, Москва выступает за полный вывод американских ядерных вооружений из региона.

Стоит отметить, что депутаты бундестага в 2010 году большинством голосов предоставили немецкому правительству мандат на переговоры с Вашингтоном о вывозе ядерного оружия с территории Германии. Кабмин ФРГ отказался предпринимать какие-либо односторонние действия без переговоров с партнерами по НАТО, но данный вопрос остается нерешенным уже более девяти лет.

При этом Берлин отказался от собственного производства, обладания и распоряжения атомным, биологическим и химическим оружием в марте 1991 года, согласно третьему положения договора об окончательном урегулировании в отношении ФРГ и ГДР. После объединения двух Германий с ее территории также были вывезены все советские ядерные компоненты.

Алексей Поплавский