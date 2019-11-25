Генерал Ходжес: "Россия сейчас занимается "захватом элиты" в Грузии" (Грузия online, Грузия)

Экс-командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес считает, что Грузия сделала все для того, чтобы стать членом НАТО. Однако сегодня былой энтузиазм со стороны правительства относительно западной интеграции не ощущается. Виновата в этом Россия, которая занимается "захватом элиты" в Грузии. Генерал убежден, что увеличение военного присутствия США в Грузии станет одной из самых важных гарантий защиты страны, которая должна быть в состоянии сдержать Россию, прежде чем союзники придут на помощь.

"Россия сейчас занимается "захватом элиты" в Грузии. России не нужны суверенные союзники, ей нужны вассалы и рабы", заявил Генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в интервью "Голосу Америки". По его словам, Грузия является важным игроком в регионе, который уже сделал все для того, чтобы стать членом НАТО. В то же время генерал говорит, что в последнее время со стороны правительства наблюдается уменьшение энтузиазма в отношении НАТО.

На состоявшейся в вашингтонском Центре анализа европейской политики встрече обсудили вопросы безопасности Черного моря, роли стран в регионе и необходимости уделения НАТО большего внимания Черному морю. Спикеры на встрече подчеркнули важность усиления НАТО в Черноморском бассейне и того, что Грузия, наряду с другими странами, также должна сыграть свою роль в содействии стабильности в регионе.

"Грузия уже должна быть членом НАТО. Но после моего последнего визита в Тбилиси в сентябре я ощутил, что уже не чувствую того энтузиазма со стороны правительства, который чувствовался раньше. Армия все так же профессиональна и преданна, как и всегда, но, честно говоря, правительственные чиновники ослабили энтузиазм по поводу западной интеграции", - сказал генерал Ходжес "Голосу Америки".

Он считает, что безопасность восточного фланга Черного моря и успешное завершение проекта порта Анаклия являются взаимосвязанными темами. По его словам, строительство порта Анаклия "улучшит правила игры для Грузии". Если Анаклия будет построена как такой порт, каким она может быть, то Грузия станет экономическим порталом между Европой и Азией. Европейские компании инвестируют в Грузию. Таким образом, безопасность Грузии автоматически улучшится, поскольку все будут заинтересованы в ее защите. Именно поэтому Россия не хочет, чтобы порт был построен".

Порт Анаклия - это коммерческий проект, однако его потенциальное строительство вместе с экономическим содержит и политический аспект. Генерал Ходжес говорит, что Анаклия в Грузии может привлечь и американские военные корабли.

"Сегодня американские морские силы с учетом Конвенции Монтрё заходят в порты Одессы и Констанцы. Но в случае строительства такого важного порта, каким является Анаклия, они, я думаю, запросто могут воспользоваться портом для профилактики, логистической поддержки или по многим другим причинам. Это именно то, почему Россия не хочет строительства этого порта".

Сторонники Анаклии заявляют, что порт усилит экономику Грузии и укрепит ее безопасность. Однако есть и противоположный аргумент, что Грузия далека от НАТО, и в случае необходимости оказания ей военной помощи, такую страну будет трудно защитить.

На это генерал Ходжес отвечает, что грузинское правительство должно продолжить работу над методами сдерживания Кремля, чтобы Россия никогда не задумывалась над проведением в Грузии широкомасштаной операции.

"Безопасность Грузии во многом зависит от ее соседей и от Соединенных Штатов. Поэтому Грузия должна сделать все, чтобы Россия не проглотила ее. Это означает, что Россию следует сдерживать так, чтобы она никогда не думала о том, чтобы растоптать Грузию. Я вижу, что руководители Вооруженных сил Грузии осознают это, думая о покупке правильного оружия, разработке правильной тактики, использовании сложного ландшафта страны в своих интересах. Грузия должна быть в состоянии сдержать Россию, прежде чем союзники придут на помощь".

Генерал Ходжес также заявил, что увеличение военного присутствия США в Грузии станет одной из самых сильных гарантий защиты страны.

"Я хотел бы, чтобы Соединенные Штаты использовали Грузию в качестве союзника на горизонте, чтобы помочь нам преодолеть проблемы на Ближнем Востоке". Возможно, это не будет постоянной базой, но может включать расширение военного аэродрома для представительства военно-воздушных сил. Можно найти еще много способов, чтобы показать Кремлю, что у него нет права в любое время передвигать административную линию и угрожать Грузии, когда захочется", - считает Ходжес.

Исследователь центра Байдена Марк Войгер согласен с генералом Ходжесом в том, что Грузия готова вступить в НАТО. Но он добавляет, что страна является мишенью для гибридных операций России. "Как вы знаете, одна из частей доктрины Герасимова - оккупировать территории стран, чтобы эти страны не могли стать членами НАТО".

Войгер добавил, что Россия делает все возможное, чтобы "иметь такое влияние на политические элиты страны, чтобы замедлить их энтузиазм по поводу некоторых процессов. Когда Россия не достигает или не может достичь своей цели военным путем, Кремль прибегает к гибридным методам для достижения той же цели путем манипулирования культурными, религиозными и историческими связями".

Используя эти методы, Россия не сумела изменить мнение широкой общественности в Грузии. Несмотря на то, что пророссийские настроения растут, опросы общественного мнения показывают, что грузинский народ хочет интеграции в западные институты - НАТО и ЕС. Войгер говорит, что поэтому правительство должно прислушиваться к людям.

"Пока неизвестно, услышит ли правительство голоса протестующих. Несколько лет назад уровень энтузиазма на Западе в отношении Грузии был выше. В то время и в Грузии также чувствовалось больше единства между народом и правительством. К сожалению, Россия сейчас занимается "захватом элиты" в Грузии. России не нужны суверенные союзники, ей нужны вассалы и рабы. Если кто-то в Грузии верит в то, что Россия будет равноправным партнером, то это ошибка. Это будет не "Грузинская мечта", а, скорее, - "русский кошмар". Правительство должно следовать голосу народа", сказал Войгер "Голосу Америки".