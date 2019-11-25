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ТАСС

Командующий Северным флотом вручил командиру подлодки "Юрий Долгорукий" орден Мужества

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Запуск баллистической ракеты "Булава" с головного атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения К-535 "Юрий Долгорукий" проекта 955 Северного флота, 24.08.2019
Запуск баллистической ракеты "Булава" с головного атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения К-535 "Юрий Долгорукий" проекта 955 Северного флота, 24.08.2019.
Источник изображения: Министерство обороны России

Под командованием Владимира Ширина подлодка впервые в истории выполнила залповую стрельбу четырьмя межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава" из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев передал командиру подводного крейсера стратегического назначения "Юрий Долгорукий" (проект 955 "Борей") капитану 1-го ранга Владимиру Ширину знаки ордена Мужества. Об этом говорится в сообщении Северного флота, распространенном в пятницу.

"Ордена Мужества удостоен командир первого экипажа головного ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта 955 "Борей" "Юрий Долгорукий" капитан 1-го ранга Владимир Ширин", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что под командованием Ширина подлодка впервые в истории выполнила залповую стрельбу четырьмя межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава" из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке.

Награждение прошло перед началом расширенного заседания Военного совета. Командующий также вручил медали ордена "За заслуги перед Отечеством" офицерам штаба Северного флота капитану 1-го ранга Андрею Милкину, капитану 3-го ранга Вячеславу Самарцеву, штурману авиазвена отдельного смешанного авиационного полка Северного флота майору Владимиру Мухину.

Другие отличившиеся военнослужащие получили медали Суворова и Жукова.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Булава-30
Юрий Долгорукий
Проекты
955 Борей
СФ
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