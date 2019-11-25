Иран провел успешные испытания отечественной системы ПВО "Хордад-15"

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Иранское Министерство обороны в пятницу провело успешные испытания новой системы противовоздушной обороны собственного производства "Хордад-15". Об этом сообщает иранское новостное агентство Mehr.

Согласно сообщению, иранские вооруженные силы провели военные учения в провинции Семнан, в ходе которых противовоздушная система "Хордад-15" полностью подтвердила заявленные характеристики.

Система ПВО иранской разработки "Хордад-15" (15-е хордада – в память подавленных выступлениях против шаха 5 июня 1963 г. (15 хордада 1342 г. по иранскому календарю)) была официально представлена и передана ВВС Ирана на церемонии, прошедшей в Тегеране в начале июня этого года.

Комментируя это событие бригадный генерал Амир Хатами сказал, что новая система противовоздушной обороны объединена с ракетами дальнего радиуса действия "Сайяд-3" и способна пеленговать различные типы целей, в том числе военные самолеты и БПЛА в радиусе 150 километров, и способна отслеживать их на расстоянии 120 километров.

Кроме того, по словам министра, "Хордад-15" способна засекать малозаметные воздушные цели в радиусе 85 километров, и сбивать их в радиусе 45 километров. Помимо прочего, новая система ПВО способна к одновременному перехвату 6 целей. Комплекс может быть развернут менее чем за 5 минут. Максимальная высота работы новой системы – 27 километров, радиус – 75.

Стоит отметить, что иранские военные эксперты и технические специалисты в последние годы добились определенных успехов в производстве военной техники, однако возможности этих вооружений сильно ограничены санкциями, наложенным на Иран.