Войти
Военное обозрение

Иран провел успешные испытания отечественной системы ПВО "Хордад-15"

416
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Иранское Министерство обороны в пятницу провело успешные испытания новой системы противовоздушной обороны собственного производства "Хордад-15". Об этом сообщает иранское новостное агентство Mehr.

Согласно сообщению, иранские вооруженные силы провели военные учения в провинции Семнан, в ходе которых противовоздушная система "Хордад-15" полностью подтвердила заявленные характеристики.

Система ПВО иранской разработки "Хордад-15" (15-е хордада – в память подавленных выступлениях против шаха 5 июня 1963 г. (15 хордада 1342 г. по иранскому календарю)) была официально представлена и передана ВВС Ирана на церемонии, прошедшей в Тегеране в начале июня этого года.

Комментируя это событие бригадный генерал Амир Хатами сказал, что новая система противовоздушной обороны объединена с ракетами дальнего радиуса действия "Сайяд-3" и способна пеленговать различные типы целей, в том числе военные самолеты и БПЛА в радиусе 150 километров, и способна отслеживать их на расстоянии 120 километров.

Кроме того, по словам министра, "Хордад-15" способна засекать малозаметные воздушные цели в радиусе 85 километров, и сбивать их в радиусе 45 километров. Помимо прочего, новая система ПВО способна к одновременному перехвату 6 целей. Комплекс может быть развернут менее чем за 5 минут. Максимальная высота работы новой системы – 27 километров, радиус – 75.

Стоит отметить, что иранские военные эксперты и технические специалисты в последние годы добились определенных успехов в производстве военной техники, однако возможности этих вооружений сильно ограничены санкциями, наложенным на Иран.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Проекты
БПЛА
Военные учения
Похожие новости
14.04.2015
Иран начал оснащать свои беспилотники ракетами класса «воздух-земля»
21.08.2014
«Иррегулярная война» дает России время модернизировать армию ("Scientific American", США)
16.05.2013
ВВС и ПВО КНДР: противоречивые сигналы
04.05.2012
Оценка перспективных потребностей ВС Казахстана
29.02.2012
Израиль вооружает соседей Ирана
22.02.2012
Военная перестроика Обамы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.11 11:43
  • 21
Российские БТР и БМП назвали бесполезными "автобусами"
  • 25.11 11:34
  • 23
NASA: Российские "Союзы" нам больше не нужны
  • 25.11 11:25
  • 2
Путин обозначил главную задачу "оборонки" на следующие 10 лет
  • 25.11 11:23
  • 13
В России испугались латвийской микроэлектроники в ядерной "Булаве"
  • 25.11 11:14
  • 27
Общественный совет при Минобороны России оценил разработки технополиса "Эра"
  • 25.11 10:48
  • 92
Первоочередная цель удара - радиолокационные станции.
  • 25.11 10:32
  • 18
Как Ту-160 ушел в отрыв … от реальности
  • 25.11 10:23
  • 3
Анатолий Сердюков: не надо рисовать апокалипсис, авиастроение будет жить
  • 25.11 09:43
  • 14
В России назвали МКС без США "тянущим на дно проектом"
  • 25.11 09:35
  • 36
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 25.11 09:18
  • 2
Эксперт высказал предположение об аварии атомной подлодки в Южно-Китайском море
  • 25.11 07:41
  • 6
Проект перспективного японского универсального десантного корабля
  • 24.11 21:59
  • 4
ВДВ в 2019 году получили два батальона новой техники - Минобороны РФ
  • 24.11 21:09
  • 7
Бригады Сухопутных войск перешли на ударный комплекс "Искандер-М"
  • 24.11 18:07
  • 16
Глава Крыма назвал возвращение кораблей Украине жестом доброй воли