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Военное обозрение

Во Франции рассказали о совершенствовании первого "водородного" катамарана

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Источник изображения: http://www.energy-observer.org

На фоне лоббирования в Брюсселе так называемого "зелёного" энергопакета европейские компании пытаются заполучить внушительные инвестиции для реализации проектов на возобновляемых источниках энергии.

Для начала о сути "зелёного" энергопакета. Он состоит в том, что Европа в течение ближайших лет должна выйти на полный отказ от использования углеводородов, включая природный газ. Мало того, страны ЕС должны отказаться от эксплуатации атомных электростанций, от сжигания каменного угля. Всё это названо неэкологичными источниками энергии. Франция выступила с резкой критикой такого подхода, отметив, что как минимум АЭС из этого списка нужно вычёркивать.

Тем менее именно французские компании активно взялись за продвижение своих проектов в рамках использования источников "зелёной" энергии, в том числе и проектов на море. Одним из них является проект морского судна, которое не использует при движении газ или дизельное топливо. Это катамаран Energy Observer, прототип которого уже показывает себя в Европе.

Источник изображения: http://www.energy-observer.org

Катамаран при движении способен вырабатывать водород как "экологичное" топливо, на этом же топливе судно может осуществлять ход.

Его создание осуществлено на предприятии в Сен-Мало (Бретань, Франция). Для этого создана компания Energy Observer Developments, в которой трудятся 200 техников и инженеров.

Катамаран на водородном топливе совершенствуют в плане повышения мощность генерирующей установки. Окончательный вариант планируют создать в 2022 году. И этот проект хотят сделать инвестиционно привлекательным, чтобы впоследствии во французском регионе Бретань создать целое предприятие по производству так называемого "зелёного" водорода – топлива для различного рода "экологичных" двигателей. О стоимости проекта пока не сообщается.

Источник изображения: http://www.energy-observer.org

На данный момент на "водородном" катамаране установлены "ветряки" (электрогенерирующие "паруса" "Ocean Wings") особой конструкции для дополнительной выработки электроэнергии. При этом конструкция таких "парусов" "водородного" катамарана, как видно по фото, может быть различной. В дополнение к этому поверхность прототипа судна покрывается солнечными батареями.

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Страны
Франция
Компании
ГАЗ Группа
Проекты
Евросоюз
ЯЭУ
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