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ВМС США и ВМФ России начали подводную игру в кошки-мышки

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Источник изображения: Фото: Official U.S. Navy Page / Wikimedia

Шестой флот Военно-морских сил (ВМС) США загрузил торпеды в находившуюся на базе Хааконсверн под Бергеном (Норвегия) атомную подводную лодку (АПЛ) Minnesota типа Virginia для игры в кошки-мышки с субмаринами ВМФ России в Северном Ледовитом и Атлантическом океанах. Об этом пишет The Barents Observer.

Норвежское издание, заблокированное в феврале 2019 года"Роскомнадзором за "пропаганду самоубийства" из-за материала про саамского гея Дэна Эрикссона, пишет, что "НАТО с помощью патрульных морских самолетов из Кефлавика (Исландия) и Андойи (Норвегия) отслеживает не только текущие действия российских субмарин в Норвежском и Баренцевом морях".

В октябре телерадиокомпания NRK со ссылкой на данные норвежской разведки сообщила, что с расположенных на Кольском полуострове баз вышло не менее восьми АПЛ ВМФ России.

В том же месяце Минобороны России сообщило, что АПЛ "Нижний Новгород" и субмарина Б-336 "Псков" проекта 945А "Кондор" СФ в Норвежском море начали отрабатывать глубоководные погружения.

В июле в Военно-морском институте США заявили, что атомная глубоководная станция АС-31 "Лошарик", на которой ранее в том же месяце произошел пожар, предназначена для развертывания в Северной Атлантике, в частности, проведения операций на условной линии, соединяющей Гренландию и Британские острова (Фареро-Исландском рубеже), где располагается американская гидроакустическая противолодочная звуковая система наблюдения SOSUS (SOund SUrveillance System).

В том же месяце NRK сообщила, что в августе 2000 года Норвежская разведывательная служба об инциденте с российской АПЛ К-141 "Курск" проекта 949А "Антей" узнала раньше российской стороны.

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Страны
Великобритания
Норвегия
Россия
США
Продукция
Б-336 Псков
Б-534 Нижний Новгород
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
945 Барракуда
945А Кондор
949А Антей
Virginia АПЛ
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