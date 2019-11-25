B-52: "морщины" от старости?

Самолёты тоже могут покрываться "морщинами". Вчера, 21 ноября, портал theaviationist.com объяснил причину появления ряби на обшивке бомбардировщика B-52H Stratofortress.

В 2017 году фотограф Зденек Черны сделал снимок бомбардировщика B-52H Stratofortress в момент попадания в его двигатель птицы. Популярным этот кадр сделала недавняя публикация на портале The Aviationist, читатели которого обратили внимание на странную рябь, идущую по поверхности фюзеляжа.

Бомбардировщик B-52H Stratofortress с "морщинами" Источник изображения: theaviationist.com

Обсуждение "морщин" B-52 побудило редакцию сделать ещё одну публикацию, в которой объяснили причины необычного явления. Оказывается, рябь на поверхности самолёта не связана с его возрастом или техническими проблемами. Причина весьма прозаична: для облегчения массы конструкторы используют тонкую обшивку, которая может изгибаться под действием воздушного потока, не влияя на лётные характеристики бомбардировщика. Кроме того, морщины типичны для большинства крупнофюзеляжных самолётов и являются нормой аналогично колебанию крыла в полёте.