В Сибири староверы научат российский спецназ выживать зимой в горах

Военные инструкторы и староверы обучают спецназовцев Центрального военного округа в Красноярском крае практическим навыкам выживания в условиях зимнего высокогорья. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦВО, более пятидесяти бойцов соединения специального назначения, дислоцированного в Новосибирской области, проходят курс обучения в центре военно-спортивной подготовки "Ергаки". Он расположен в предгорьях Западного Саяна.

Военнослужащие учатся выживать в особых климатических условиях (при пониженных температурах) без спичек, топоров и палаток. Под руководством специально приглашенных опытных инструкторов и старообрядцев им придется строить зимние укрытия из подручных средств, добывать огонь и усваивать правила маскировки в тайге.

Также спецназовцев обучат правилам транспортировки вооружения, боеприпасов и крупногабаритных грузов, движению группой по заснеженным склонам, осыпям и скалам. Предстоит отработать и вопросы безопасности при восхождении, научиться оказывать первую помощь, эвакуировать раненых из горных районов.

Юлия Потапова (Кемерово)