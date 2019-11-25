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Деловая газета "Взгляд"

Эксперт высказал предположение об аварии атомной подлодки в Южно-Китайском море

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Источник изображения: Thomas Peter/Reuters

"Не исключено, что произошла какая-то авария в реакторе атомной подводной лодки. Скорее всего, китайской. Вариант взрыва маловероятен", – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Храмчихин, комментируя сообщение Глобальной сети мониторинга окружающей среды о повышении уровня радиационного фона в Южно-Китайском море.

"Никто не фиксировал взрыва. Это мог быть, например, слив радиоактивных отходов с подводной лодки. Судоходство в этом месте чрезвычайно интенсивное, если бы действительно произошел взрыв, кто-нибудь что-нибудь да увидел. Но это лишь уровень предположений", – сказал замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.

Он напомнил, что в мире атомные подводные лодки имеют пять стран. При этом в районе, о котором идет речь, реально могла находиться либо российская, либо китайская, либо американская. Причем наиболее вероятно, китайская. На втором месте – американская, на третьем – российская, по степени убывания вероятности. Англичан и французов я там никак не ожидаю, отметил эксперт.

"Может быть, там произошла и какая-то авария в реакторе атомной подводной лодки. Может быть что-то с контуром охлаждения, но здесь я не берусь гадать, слишком мало данных", – заключил Александр Храмчихин.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор пообещал усилить мониторинг радиационной обстановки в районе Южно-Китайского моря после сообщений о якобы мощном взрыве. При этом в ведомстве заметили, что угроз для россиян в связи с инцидентом нет.

Накануне стало известно, что американский портал Hal Turner Radio Show со ссылкой на некие военные источники сообщил о том, что в Южно-Китайском море якобы произошел "подводный ядерный взрыв" мощностью от 10 до 20 килотонн в тротиловом эквиваленте. В публикации утверждается, что в этом районе регулярно работают подлодки США. Взрыв такого масштаба, пишет портал, мог бы нанести ущерб субмаринам.

Кроме того, выходящая на японском острове Окинава газета Ryukyu Shimpo сообщила: в понедельник житель острова Мияко обнаружил на берегу некий цилиндр с надписью "урановый топливный стержень". Губернатор префектуры Окинава Дэни Тамаки обратился за помощью к силам самообороны. Прибывшие во вторник на место военные произвели замеры радиации, однако повышения радиоактивного фона зафиксировано не было, сообщило японское издание.



Иван Абакумов

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3 комментария
№1
25.11.2019 04:14
Слив радиоактивных отходов из работающего реактора подводной лодки? О боже, кто себе это как представляет?

Какие отходы могут быть в заряженном и работающем реакторе?

Самое малое, что могло случиться (если радиационный фон действительно фиксируется), то произошёл разрыв в первом контуре охлаждения реактора, в результате чего реактор заглушили, отсек затопили и оставили кингстоны открытыми, через них происходит постоянное смешение забортной холодной океанской воды с водой внутри реакторного отсека и вытекшей в него горячей тяжёлой водой из первого контура (с замещением её водой забортной). Таким образом заглушенный реактор охлаждается, а лодка фонит, пугая общественность.

Большая часть экипажа при подобной ситуации должна была получить тяжёлые радиационные поражения и в настоящее время в район бедствия должны были быть направлены госпитальные и спасательные суда, а также авиация.

Второй вариант, это взрыв реактора. И взрыв 10кт на глубине 50м это не так много, как многим кажется. Это ничтожно для океана.

Для сравнения советская скоростная торпеда Шквал имела максимальную дальность стрельбы 13км, глубину хода 30м и мощность боевой части 150кт.

Т.е. по расчётам гидродинамики стреляющая лодка не должна была быть уничтожена взрывом собственной торпеды или понести серьёзные повреждения.

А здесь указывается и большая глубина и мощность на порядок меньше. Так что нет ничего удивительного, что никто не видел гриба, а тот, кто попал в большую волну (какой нибудь балкер или сухогруз), воспринял её естественное происхождение.

Если же на лодке взорвался реактор, то спасательную операцию организовывать уже нет смысла, там некого спасать, железо же разметало на километры и оно погрузилось на большие глубины.

Организация спасательной операции в таком случае только привлечет излишнее внимание общественности и подтвердит все предположения.

Если же говорить о КНДР, то у них и флота то спасательного нет.
0
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№2
25.11.2019 09:18
Может американцы собрали генератор, благодаря подаренной им документации? Вот и тестируют

-1
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№3
25.11.2019 11:47
Китайский прототип Посейдона накрылся ? Типа этого:
0
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