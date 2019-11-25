Эксперт высказал предположение об аварии атомной подлодки в Южно-Китайском море

"Не исключено, что произошла какая-то авария в реакторе атомной подводной лодки. Скорее всего, китайской. Вариант взрыва маловероятен", – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Храмчихин, комментируя сообщение Глобальной сети мониторинга окружающей среды о повышении уровня радиационного фона в Южно-Китайском море.

"Никто не фиксировал взрыва. Это мог быть, например, слив радиоактивных отходов с подводной лодки. Судоходство в этом месте чрезвычайно интенсивное, если бы действительно произошел взрыв, кто-нибудь что-нибудь да увидел. Но это лишь уровень предположений", – сказал замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.

Он напомнил, что в мире атомные подводные лодки имеют пять стран. При этом в районе, о котором идет речь, реально могла находиться либо российская, либо китайская, либо американская. Причем наиболее вероятно, китайская. На втором месте – американская, на третьем – российская, по степени убывания вероятности. Англичан и французов я там никак не ожидаю, отметил эксперт.

"Может быть, там произошла и какая-то авария в реакторе атомной подводной лодки. Может быть что-то с контуром охлаждения, но здесь я не берусь гадать, слишком мало данных", – заключил Александр Храмчихин.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор пообещал усилить мониторинг радиационной обстановки в районе Южно-Китайского моря после сообщений о якобы мощном взрыве. При этом в ведомстве заметили, что угроз для россиян в связи с инцидентом нет.

Накануне стало известно, что американский портал Hal Turner Radio Show со ссылкой на некие военные источники сообщил о том, что в Южно-Китайском море якобы произошел "подводный ядерный взрыв" мощностью от 10 до 20 килотонн в тротиловом эквиваленте. В публикации утверждается, что в этом районе регулярно работают подлодки США. Взрыв такого масштаба, пишет портал, мог бы нанести ущерб субмаринам.

Кроме того, выходящая на японском острове Окинава газета Ryukyu Shimpo сообщила: в понедельник житель острова Мияко обнаружил на берегу некий цилиндр с надписью "урановый топливный стержень". Губернатор префектуры Окинава Дэни Тамаки обратился за помощью к силам самообороны. Прибывшие во вторник на место военные произвели замеры радиации, однако повышения радиоактивного фона зафиксировано не было, сообщило японское издание.

Иван Абакумов