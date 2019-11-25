Загадочную САУ на базе Т-55 сфотографировали во время ночной перевозки

В Сербии замечена перевозка необычно выглядящей гусеничной бронированной машины. Судя по фотографиям, обнародованным в Twitter, в качестве шасси использован советский средний танк Т-55.

У него сняли башню, а на ее месте появилась угловая рубка, в которую установили артиллерийское орудие.

Делаются предположения, что перед нами не реальная самоходка, предназначенная для уничтожения бронетехники, а изготовленный для съемок художественного фильма ходовой макет.

Действительно, в большинстве армий мира давно уже отказались от таких истребителей танков, сделав акцент на управляемые противотанковые ракеты. Узкоспециализированные САУ используются (причем довольно ограничено) только в китайских сухопутных войсках.

В СССР в 50-е годы была создана СУ-122-54, вооруженная 122-мм пушкой Д-49 и двумя 14,5-мм пулеметами КПВТ. Боекомплект составлял 35 снарядов. Максимальная толщина брони доходила до 100 мм. Экипаж насчитывал 5 человек.

Мощность двигателя - 520 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 48 км/ч. Запас хода - 400 км. Боевой вес - около 37 тонн. Всего было изготовлено 77 машин.

Прослужить в качестве САУ им пришлось недолго, спустя сравнительно короткое время было принято решение переделать их в тягачи, которые находились в войсках вплоть до середины 90-х годов.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев