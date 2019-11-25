Войти
Российская газета

Загадочную САУ на базе Т-55 сфотографировали во время ночной перевозки

397
0
0
Источник изображения: rg.ru

В Сербии замечена перевозка необычно выглядящей гусеничной бронированной машины. Судя по фотографиям, обнародованным в Twitter, в качестве шасси использован советский средний танк Т-55.

У него сняли башню, а на ее месте появилась угловая рубка, в которую установили артиллерийское орудие.

Делаются предположения, что перед нами не реальная самоходка, предназначенная для уничтожения бронетехники, а изготовленный для съемок художественного фильма ходовой макет.

Действительно, в большинстве армий мира давно уже отказались от таких истребителей танков, сделав акцент на управляемые противотанковые ракеты. Узкоспециализированные САУ используются (причем довольно ограничено) только в китайских сухопутных войсках.

В СССР в 50-е годы была создана СУ-122-54, вооруженная 122-мм пушкой Д-49 и двумя 14,5-мм пулеметами КПВТ. Боекомплект составлял 35 снарядов. Максимальная толщина брони доходила до 100 мм. Экипаж насчитывал 5 человек.

Мощность двигателя - 520 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 48 км/ч. Запас хода - 400 км. Боевой вес - около 37 тонн. Всего было изготовлено 77 машин.

Прослужить в качестве САУ им пришлось недолго, спустя сравнительно короткое время было принято решение переделать их в тягачи, которые находились в войсках вплоть до середины 90-х годов.


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Сербия
Продукция
КПВТ
Т-55
Похожие новости
11.01.2019
Старик еще крепок. Где до сих пор воюют легендарные Т-34
12.07.2017
Между войной и альянсом
30.06.2014
Армии стран НАТО на Западных Балканах: символическое вооружение
12.10.2012
Колёсная формула
09.10.2008
Украина нелегально торговала оружием при всех президентах
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.11 11:43
  • 21
Российские БТР и БМП назвали бесполезными "автобусами"
  • 25.11 11:34
  • 23
NASA: Российские "Союзы" нам больше не нужны
  • 25.11 11:25
  • 2
Путин обозначил главную задачу "оборонки" на следующие 10 лет
  • 25.11 11:23
  • 13
В России испугались латвийской микроэлектроники в ядерной "Булаве"
  • 25.11 11:14
  • 27
Общественный совет при Минобороны России оценил разработки технополиса "Эра"
  • 25.11 10:48
  • 92
Первоочередная цель удара - радиолокационные станции.
  • 25.11 10:32
  • 18
Как Ту-160 ушел в отрыв … от реальности
  • 25.11 10:23
  • 3
Анатолий Сердюков: не надо рисовать апокалипсис, авиастроение будет жить
  • 25.11 09:43
  • 14
В России назвали МКС без США "тянущим на дно проектом"
  • 25.11 09:35
  • 36
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 25.11 09:18
  • 2
Эксперт высказал предположение об аварии атомной подлодки в Южно-Китайском море
  • 25.11 07:41
  • 6
Проект перспективного японского универсального десантного корабля
  • 24.11 21:59
  • 4
ВДВ в 2019 году получили два батальона новой техники - Минобороны РФ
  • 24.11 21:09
  • 7
Бригады Сухопутных войск перешли на ударный комплекс "Искандер-М"
  • 24.11 18:07
  • 16
Глава Крыма назвал возвращение кораблей Украине жестом доброй воли