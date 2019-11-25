Т-15 и "Курганец-25": российские БМП с 57-мм пушками покажут на параде

9 мая 2020 года на параде, посвященном 75-летию Великой Победы, будут продемонстрированы новейшие образцы российской боевой техники. Об этом на недавней коллегии Минобороны РФ заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу.

В частности, упоминались образцы БМП, созданные в Нижнем Тагиле и Кургане.

Так, на Т-15, созданной на унифицированной платформе "Армата", будет установлено перспективное необитаемое боевое отделение "Кинжал". Доработанная таким образом тяжелая БМП демонстрировалась на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019".

В качестве основного вооружения применена 57-мм автоматическая пушка, имеющая скорострельность до 80 выстрелов в минуту. Имеется также 7,62-мм пулемет и комплект управляемого ракетного противотанкового вооружения.

В боекомплект могут входить боеприпасы различных типов, всего 80 снарядов и 500 патронов к пулемету.

На БМП, выполненной на средней унифицированной платформе "Курганец-25", тоже появится 57-мм орудие, но другого типа, с низкой баллистикой.

Ракетное вооружение представлено хорошо зарекомендовавшими себя в ходе многочисленных войн и военных конфликтов ПТУР "Корнет", а также новыми компактными многоцелевыми управляемыми ракетами.

Ранее этот модуль, получивший обозначение "Эпоха", предлагался к установке на боевые машины второго и третьего поколения и в настоящее время испытывается на БМП-3.

Алексей Брусилов