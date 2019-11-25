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Путин поставил задачу создать госпрограмму вооружений до 2033 года

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Источник изображения: Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости создать госпрограмму вооружений до 2033 года. По словам главы государства, к ее формированию нужно приступить уже в следующем году.

"Основная задача нового периода — это наращивание качественных и количественных характеристик вооружений и техники", — сказал Путин на совещании Совбеза в пятницу, 22 ноября.

Он объяснил, что речь идет о современных и перспективных образцах высокоточного оружия и средств воздушно-космической обороны, а также активном применении технологий искусственного интеллекта при создании военной продукции, отмечает "РИА Новости".

Также Путин потребовал довести долю современного вооружения и армейской техники до 70% и обеспечить сбалансированное развитие всех компонентов военной организации страны — прежде всего за счет рационального использования средств бюджета и материально-технических ресурсов.

В июне Путин пообещал в ближайшие годы оснастить российские войска новейшей военной техникой, в число которой войдут лазерный комплекс "Пересвет", ракетные комплексы "Сармат" и "Кинжал", а также межконтинентальные крылатые ракеты "Буревестник".

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Страны
Россия
Продукция
Пересвет
Сармат МБР
Персоны
Путин Владимир
Проекты
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