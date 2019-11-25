Путин поставил задачу создать госпрограмму вооружений до 2033 года

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости создать госпрограмму вооружений до 2033 года. По словам главы государства, к ее формированию нужно приступить уже в следующем году.

"Основная задача нового периода — это наращивание качественных и количественных характеристик вооружений и техники", — сказал Путин на совещании Совбеза в пятницу, 22 ноября.

Он объяснил, что речь идет о современных и перспективных образцах высокоточного оружия и средств воздушно-космической обороны, а также активном применении технологий искусственного интеллекта при создании военной продукции, отмечает "РИА Новости".

Также Путин потребовал довести долю современного вооружения и армейской техники до 70% и обеспечить сбалансированное развитие всех компонентов военной организации страны — прежде всего за счет рационального использования средств бюджета и материально-технических ресурсов.

В июне Путин пообещал в ближайшие годы оснастить российские войска новейшей военной техникой, в число которой войдут лазерный комплекс "Пересвет", ракетные комплексы "Сармат" и "Кинжал", а также межконтинентальные крылатые ракеты "Буревестник".