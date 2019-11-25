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Турция попробует "совместить" F-35 и С-400

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Источник изображения: Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Турция изучает возможность совместимости российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф" и американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, передает Anadolu заявление министра национальной обороны республики Хулуси Акара.

"Надеюсь, эти усилия принесут положительный результат. Анкара не откажется от одного в пользу другого. Если даже российские комплексы не смогут работать параллельно с F-35, мы найдем максимально удобную формулу действий", — сказал глава военного ведомства.

По его словам, Турция не будет пересматривать контакт по ЗРС с Россией. "Эти комплексы заступят на боевое дежурство. Все идет согласно намеченному плану. Пусть никто в этом не сомневается", — отметил Акар.

В ноябре на выставке Dubai Airshow 2019 директор по международному сотрудничеству "Ростеха" Виктор Кладов заявил американскому изданию Defense News, что Россия продаст Турции истребитель четвертого поколения Су-35 при условии покупки страной истребителя пятого поколения Су-57.

В том же месяце генерал-лейтенант Эрик Фик, ответственный за программу F-35 Lightning II в Пентагоне, сообщил, что к настоящему времени осталось найти поставщиков всего 12 из 1000 компонентов, производимых для данного истребителя в Турции.

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Россия
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Турция
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ПАК ФА
С-400 Триумф
Су-35
Проекты
Истребитель 5 поколения
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