Путин рассказал о планах развития вооружений до 2033 года

В ближайшее десятилетие Россия продолжит развивать свои вооружения в соответствии с последними достижениями науки и техники. Об основных направлениях этой работы рассказал в пятницу на заседании Совета Безопасности РФ президент Владимир Путин.

Темой заседания стали перспективы развития Вооруженных сил, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны, на период до 2030 года.

"Наша задача на ближайшее десятилетие - продолжить линию на укрепление и развитие военного, технического, кадрового потенциала военной организации", - сказал он.

Глава государства напомнил, что в последние годы России "удалось сделать шаг вперед по сравнению с другими ведущими военными странами мира". "Особо отмечу успешную реализацию госпрограммы вооружения, которая позволила приступить к кардинальному техническому переоснащению военной организации. В армии и на флоте доля современного оружия и техники составляет уже более 68 процентов, при этом некоторые образцы по своим характеристикам опережают зарубежные аналоги на годы вперед", - подчеркнул глава государства.

В следующем году "предстоит приступить к формированию госпрограммы вооружения до 2033 года и соответственно программ развития оборонно-промышленного комплекса". Основная задача нового периода - наращивание качественных и количественных характеристик вооружения и техники.

"Речь идет о современных и перспективных образцах высокоточного оружия и средств воздушно-космической обороны, активном применении технологий искусственного интеллекта при создании военной продукции. В том числе должна быть расширена линейка беспилотных разведывательных и ударных летательных аппаратов, лазерных и гиперзвуковых систем, оружия, основанного на новых физических принципах, а также роботизированных комплексов, способных выполнять разноплановые задачи на поле боя", - пояснил задачу президент России.

В ближайшие годы доля современного оружия и техники в армии и на флоте, в других силовых структурах будет увеличиваться и должна быть доведена до 70 процентов и в дальнейшем стабильно поддерживаться на данном уровне, добавил он.

Кроме того, поставлена задача сбалансированного развития всех компонентов военной организации, совершенствования системы управления армией и флотом, а также повышения престижа военной службы.

Организациям ОПК, продолжил Владимир Путин, необходимо повысить уровень производственно-технологической готовности для разработки и серийного производства современного вооружения и техники. "Мы должны подумать об этом заранее - так, как действовали на предыдущем этапе", - подчеркнул президент.

"Одновременно, как уже подчеркивал, важно расширять номенклатуру и объемы выпускаемой гражданской продукции, в том числе в рамках выполнения национальных проектов", - добавил он.

Особое внимание в своем выступлении Владимир Путин уделил вопросу повышения престижа военной службы через укрепление системы социальных гарантий военнослужащих и членов их семей.

За последние два года денежное довольствие военнослужащих выросло на 8,3 процента, увеличился размер военных пенсий, напомнил глава государства. Начиная с 2016 года в Вооруженных Силах, других войсках, воинских формированиях и органах более 42 тысяч военнослужащих получили постоянное жилье, почти 275 тысяч - служебное. Свыше 405 миллиардов рублей выделено на развитие накопительно-ипотечной системы для военнослужащих, в том числе в текущем, 2019 году, - порядка 142 миллиардов.

"Хочу подчеркнуть: такая работа, безусловно, должна продолжаться. Люди должны чувствовать, что, выполняя важнейшие (задачи), связанные с лишениями бытовыми, семейными лишениями, в условиях, связанных с повышенным риском и часто с угрозой для жизни, - выполняя эти задачи, люди должны понимать и чувствовать заботу со стороны Родины, заботу со стороны органов власти, заботу со стороны государства, ради которого они служат", - заключил президент России.

Галина Мисливская