Военные и корпорации ежедневно отслеживают выполнение оборонных заказов

Центр кризисного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности вошел в систему межведомственного взаимодействия при Минобороны РФ. Об этом на V Научно-практической конференции по межведомственному и информационному взаимодействию при решении задач в области обороны сообщил глава военного ведомства России Сергей Шойгу.

Он подчеркнул, что союзники по ОДКБ присоединились к подобной работе впервые. "Важно отметить, что налажен информационный обмен с Центром кризисного реагирования ОДКБ, а также с центральными командными пунктами Белоруссии и Казахстана", - отметил Шойгу. По его мнению, это свидетельствует о расширении различных направлений совместной деятельности.

За прошедшие пять лет в России серьезно усовершенствовали и нормативную правовую базу системы межведомственного взаимодействия. "Создана технологическая инфраструктура, которая объединяет 55 министерств и ведомств. Выстроена эффективная система взаимоотношений с субъектами Российской Федерации. Это ежегодно подтверждается в ходе стратегических командно-штабных учений, в которых задействованы все регионы страны", - подчеркнул министр. Он привел еще один пример подобной работы - он касается реализации Госпрограммы вооружений. Совместно с концернами и объединенными корпорациями военное ведомство ежедневно отслеживает выполнение предприятиями оборонных заказов.

Кроме того, благодаря общей системе в регионах успешно решаются социальные вопросы. "Значительно снижена потребность в рабочих местах для членов семей военнослужащих, и практически всем нуждающимся предоставлены места в дошкольных образовательных учреждениях", - перечислил министр. Вместе с тем, по словам Шойгу, в целом решение большого количества задач требует более согласованных подходов и инициативных действий.

Известно, что центры координации работы силовиков в кризисных ситуациях планируют открыть во всех регионах России. Первый появится в Тульской области. Не удивительно, что Шойгу особенно заинтересовал стенд именно этого субъекта РФ. Там министру рассказали, что центр управления областью будет состоять из двух сегментов: открытого (для обработки повседневной информации) и закрытого (для работы в режиме ЧС). Тульские власти уже тестируют возможность обмена данными с Минобороны. Шойгу также показали ситуационный центр Дагестана и центр управления Московской областью. А у стендов, где была представлена продукция предприятий России, Белоруссии, Армении и Киргизии, Шойгу посмотрел перспективные системы связи, прицелы, торпеды, патроны, мобильные пункты управления. Там же он познакомился с программой для тренировки стрельбы с использованием виртуальной реальности.

Юрий Гаврилов