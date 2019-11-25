Войти
Российская газета

Военные и корпорации ежедневно отслеживают выполнение оборонных заказов

454
0
0
Источник изображения: Вадим Савицкий / РИА Новости

Центр кризисного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности вошел в систему межведомственного взаимодействия при Минобороны РФ. Об этом на V Научно-практической конференции по межведомственному и информационному взаимодействию при решении задач в области обороны сообщил глава военного ведомства России Сергей Шойгу.

Он подчеркнул, что союзники по ОДКБ присоединились к подобной работе впервые. "Важно отметить, что налажен информационный обмен с Центром кризисного реагирования ОДКБ, а также с центральными командными пунктами Белоруссии и Казахстана", - отметил Шойгу. По его мнению, это свидетельствует о расширении различных направлений совместной деятельности.

За прошедшие пять лет в России серьезно усовершенствовали и нормативную правовую базу системы межведомственного взаимодействия. "Создана технологическая инфраструктура, которая объединяет 55 министерств и ведомств. Выстроена эффективная система взаимоотношений с субъектами Российской Федерации. Это ежегодно подтверждается в ходе стратегических командно-штабных учений, в которых задействованы все регионы страны", - подчеркнул министр. Он привел еще один пример подобной работы - он касается реализации Госпрограммы вооружений. Совместно с концернами и объединенными корпорациями военное ведомство ежедневно отслеживает выполнение предприятиями оборонных заказов.

Кроме того, благодаря общей системе в регионах успешно решаются социальные вопросы. "Значительно снижена потребность в рабочих местах для членов семей военнослужащих, и практически всем нуждающимся предоставлены места в дошкольных образовательных учреждениях", - перечислил министр. Вместе с тем, по словам Шойгу, в целом решение большого количества задач требует более согласованных подходов и инициативных действий.

Известно, что центры координации работы силовиков в кризисных ситуациях планируют открыть во всех регионах России. Первый появится в Тульской области. Не удивительно, что Шойгу особенно заинтересовал стенд именно этого субъекта РФ. Там министру рассказали, что центр управления областью будет состоять из двух сегментов: открытого (для обработки повседневной информации) и закрытого (для работы в режиме ЧС). Тульские власти уже тестируют возможность обмена данными с Минобороны. Шойгу также показали ситуационный центр Дагестана и центр управления Московской областью. А у стендов, где была представлена продукция предприятий России, Белоруссии, Армении и Киргизии, Шойгу посмотрел перспективные системы связи, прицелы, торпеды, патроны, мобильные пункты управления. Там же он познакомился с программой для тренировки стрельбы с использованием виртуальной реальности.


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Белоруссия
Казахстан
Киргизия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОДКБ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
Похожие новости
15.09.2017
У "дверей" Евросоюза: почему учения "Запад-2017" напугали НАТО
18.07.2016
Армянское небо с русским оттенком
03.06.2016
ВТС России и Казахстана выходит на уровень стратегического партнерства
23.05.2014
Военно-техническое сотрудничество России и Казахстана выходит на уровень стратегического партнерства
02.12.2013
Заместитель Министра обороны России Анатолий Антонов встретился с представителями ведущих СМИ
06.02.2013
Альтернативы интеграции в оборонной сфере нет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.11 11:25
  • 2
Путин обозначил главную задачу "оборонки" на следующие 10 лет
  • 25.11 11:23
  • 13
В России испугались латвийской микроэлектроники в ядерной "Булаве"
  • 25.11 11:14
  • 27
Общественный совет при Минобороны России оценил разработки технополиса "Эра"
  • 25.11 10:48
  • 92
Первоочередная цель удара - радиолокационные станции.
  • 25.11 10:45
  • 22
NASA: Российские "Союзы" нам больше не нужны
  • 25.11 10:32
  • 18
Как Ту-160 ушел в отрыв … от реальности
  • 25.11 10:23
  • 3
Анатолий Сердюков: не надо рисовать апокалипсис, авиастроение будет жить
  • 25.11 09:43
  • 14
В России назвали МКС без США "тянущим на дно проектом"
  • 25.11 09:35
  • 36
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 25.11 09:18
  • 2
Эксперт высказал предположение об аварии атомной подлодки в Южно-Китайском море
  • 25.11 07:41
  • 6
Проект перспективного японского универсального десантного корабля
  • 25.11 07:08
  • 19
Российские БТР и БМП назвали бесполезными "автобусами"
  • 24.11 21:59
  • 4
ВДВ в 2019 году получили два батальона новой техники - Минобороны РФ
  • 24.11 21:09
  • 7
Бригады Сухопутных войск перешли на ударный комплекс "Искандер-М"
  • 24.11 18:07
  • 16
Глава Крыма назвал возвращение кораблей Украине жестом доброй воли