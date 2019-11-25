ВВС Индии получили три истребителя "Рафаль"

ЦАМТО, 22 ноября. ВВС Индии переданы три многофункциональных истребителя "Рафаль", которые в настоящее время используются для подготовки индийских летчиков и техников во Франции.

Как сообщает Минобороны Индии со ссылкой на отчет об аудите агентства CAG (Comptroller and Auditor General), представленный в парламенте 13 февраля 2019 года, полная стоимость пакета закупки 36 истребителей "Рафаль" на 2,86% ниже цены по сравнению с сопоставимой стоимостью в рамках тендера MMRCA (Medium Multi Role Combat Aircraft).

Межправительственное соглашение на поставку 36 истребителей "Рафаль" было одобрено Комитетом правительства Индии по безопасности (CCS) 24 августа 2016 года и подписано с компанией Dassault Aviation 23 сентября 2016 года. Общая заявленная стоимость программы составляет 7,878 млрд. евро. Из 36 самолетов, выполненных в соответствующей требованиям ВВС Индии конфигурации, 28 машин будут поставлены в одноместной версии и 8 ед. – в двухместной. Поставки истребителей "Рафаль" должны быть завершены к апрелю 2022 года.

Офсетные обязательства Dassault Aviation в рамках поставки истребителей составляют 50% от стоимости продажи, что включает передачу технологий производства и обслуживания соответствующих продуктов и услуг.

Как заявлено, 36 закупаемых Индией истребителей "Рафаль" являются наиболее продвинутой версией этого самолета, произведенной на текущий момент. Даже ВВС Франции получат сравнимый по боевой мощи истребитель несколько позднее. В соответствии с требованиями контракта, в конструкцию "Рафаль" должны быть внесены 13 изменений, включая улучшенную РЛС, израильскую нашлемную систему отображения, национальные средства самообороны, госопознавания и передачи данных, регистраторы полетной информации на 10 часов хранения данных и т.д. Кроме того, должна быть обеспечена возможность применения истребителей с высокогорных аэродромов.

Церемония официальной передачи Министерству обороны Индии первого многоцелевого истребителя "Рафаль" (хвостовой номер RB 001) состоялась на предприятии компании Dassault Aviation в Бордо-Мериньяк 8 октября 2019 года. В мероприятии приняли участие министр Вооруженных сил Франции Флоранс Парли и министр обороны Индии Раджнатх Сингх.

Первые четыре истребителя отправятся на постоянное место базирования в Индии в апреле-мае 2020 года, а все 36 истребителей прибудут к апрелю 2022 года – через 67 месяцев после подписания межправительственного соглашения. Еще некоторое время потребуется на приведение их к окончательной "индийской" конфигурации.

На авиабазе ВВС Индии "Амбала" (штат Харьяна), вблизи границы с Пакистаном, 10 сентября была восстановлена 17-я истребительная эскадрилья, которая станет первым подразделением, оснащенным истребителями "Рафаль" (до расформирования 8 лет назад эскадрилья была оснащена самолетами МиГ-21). Вторая эскадрилья, 101-я, будет восстановлена на авиабазе "Хасимара" (шт.Западная Бенгалия), которая находится вблизи границы с КНР. В состав каждой эскадрильи войдут по 18 самолетов.