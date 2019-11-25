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ЦАМТО

ВВС Индии получили три истребителя "Рафаль"

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Первый переданный ВВС Индии истребитель Dassault Rafale DН (индийский военный номер RB 001, серийный номер DН01). Мериньяк, 08.10.2019
Первый переданный ВВС Индии истребитель Dassault Rafale DН (индийский военный номер RB 001, серийный номер DН01). Мериньяк, 08.10.2019.
Источник изображения: Dassault Aviation

ЦАМТО, 22 ноября. ВВС Индии переданы три многофункциональных истребителя "Рафаль", которые в настоящее время используются для подготовки индийских летчиков и техников во Франции.

Как сообщает Минобороны Индии со ссылкой на отчет об аудите агентства CAG (Comptroller and Auditor General), представленный в парламенте 13 февраля 2019 года, полная стоимость пакета закупки 36 истребителей "Рафаль" на 2,86% ниже цены по сравнению с сопоставимой стоимостью в рамках тендера MMRCA (Medium Multi Role Combat Aircraft).

Межправительственное соглашение на поставку 36 истребителей "Рафаль" было одобрено Комитетом правительства Индии по безопасности (CCS) 24 августа 2016 года и подписано с компанией Dassault Aviation 23 сентября 2016 года. Общая заявленная стоимость программы составляет 7,878 млрд. евро. Из 36 самолетов, выполненных в соответствующей требованиям ВВС Индии конфигурации, 28 машин будут поставлены в одноместной версии и 8 ед. – в двухместной. Поставки истребителей "Рафаль" должны быть завершены к апрелю 2022 года.

Офсетные обязательства Dassault Aviation в рамках поставки истребителей составляют 50% от стоимости продажи, что включает передачу технологий производства и обслуживания соответствующих продуктов и услуг.

Как заявлено, 36 закупаемых Индией истребителей "Рафаль" являются наиболее продвинутой версией этого самолета, произведенной на текущий момент. Даже ВВС Франции получат сравнимый по боевой мощи истребитель несколько позднее. В соответствии с требованиями контракта, в конструкцию "Рафаль" должны быть внесены 13 изменений, включая улучшенную РЛС, израильскую нашлемную систему отображения, национальные средства самообороны, госопознавания и передачи данных, регистраторы полетной информации на 10 часов хранения данных и т.д. Кроме того, должна быть обеспечена возможность применения истребителей с высокогорных аэродромов.

Церемония официальной передачи Министерству обороны Индии первого многоцелевого истребителя "Рафаль" (хвостовой номер RB 001) состоялась на предприятии компании Dassault Aviation в Бордо-Мериньяк 8 октября 2019 года. В мероприятии приняли участие министр Вооруженных сил Франции Флоранс Парли и министр обороны Индии Раджнатх Сингх.

Первые четыре истребителя отправятся на постоянное место базирования в Индии в апреле-мае 2020 года, а все 36 истребителей прибудут к апрелю 2022 года – через 67 месяцев после подписания межправительственного соглашения. Еще некоторое время потребуется на приведение их к окончательной "индийской" конфигурации.

На авиабазе ВВС Индии "Амбала" (штат Харьяна), вблизи границы с Пакистаном, 10 сентября была восстановлена 17-я истребительная эскадрилья, которая станет первым подразделением, оснащенным истребителями "Рафаль" (до расформирования 8 лет назад эскадрилья была оснащена самолетами МиГ-21). Вторая эскадрилья, 101-я, будет восстановлена на авиабазе "Хасимара" (шт.Западная Бенгалия), которая находится вблизи границы с КНР. В состав каждой эскадрильи войдут по 18 самолетов.

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Страны
Израиль
Индия
Китай
Пакистан
Франция
Продукция
Rafale
МиГ-21
Компании
Dassault
Проекты
2020-й год
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