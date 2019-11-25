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Военное обозрение

Турция намерена совместить российскую ЗРС С-400 и американский F-35

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Источник изображения: topwar.ru

Турецкое министерство обороны прорабатывает вопрос взаимодействия российских систем ПВО С-400 и американских истребителей пятого поколения F-35. Об этом заявил министр обороны страны Хулуси Акар.

По словам Акара, Турция намерена решить вопрос совместимости российской зенитной системы и американского истребителя пятого поколения, работы в этом направлении уже ведутся. В случае, если ничего не получится, то Анкара все равно не намерена отказываться от российской зенитной системы в пользу американского F-35.

Мы прорабатываем вопрос совместимости F-35 и С-400. Надеюсь, эти усилия принесут положительный результат. Анкара не откажется от одного в пользу другого. Если даже российские комплексы не смогут работать параллельно с F-35, мы найдем максимально удобную формулу действий

- заявил он.

В настоящее время, пояснил министр обороны страны, Турция продолжает развертывание ЗРС С-400 на своей территории, одновременно идет подготовка турецких специалистов в российских учебных центрах. Анкара ни в коем случае не намерена пересматривать контракт с Россией по С-400.

Эти комплексы заступят на боевое дежурство. Все идет согласно намеченному плану. Пусть никто в этом не сомневается

- заявил Акар.

Ранее США потребовали от Турции избавиться от российской ЗРС С-400 "любыми способами", пригрозив в очередной раз санкциями.

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С-400 Триумф
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Военные учения
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