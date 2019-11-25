ФСБ возобновила следственные действия по делу украинских моряков

В связи с передачей Украине военных кораблей ФСБ России возобновила следственные действия по делу моряков, задержанных за провокацию в Керченском проливе в ноябре прошлого года, сообщил адвокат Николай Полозов.

"Возобновлены следственные действия с связи с передачей военных кораблей Украине, ознакомление защитой с материалами дела приостановлено", – приводит его слова ТАСС.

Полозов уточнил, что после завершения следствия защита снова приступит к ознакомлению с материалами дела.

"Данные, которые появятся в ходе возобновленного следствия, будут включены в дополнительный том [дела]", – пояснил адвокат.

В среду возвращенные Украине корабли прибыли в Очаков. Украины Владимир Зеленский после осмотра переданных Россией кораблей заявил, что на них якобы "частично не хватает оборудования", а в ВМС Украины пожаловались на пропажу унитазов с кораблей.

В ФСБ заявили, что военные суда, задержанные за провокацию в Керченском проливе, были возвращены Украине в нормальном состоянии и с исправной сантехникой, что подтверждает видеозапись.

Ольга Никитина