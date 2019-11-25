"Ростех" начинает выпуск композиционных деталей для серийных Су-57

Москва. 22 ноября. ИНТЕРФАКС - "Ростех" начинает производство полимерно-композиционных деталей для серийного выпуска истребителей пятого поколения Су-57, которые сделают их незаметными для радаров, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Соответствующий контракт, первый в производственной кооперации по созданию серийных Су-57, подписали ОНПП "Технология" им. А.Г.Ромашина (входит в "Ростех") и ПАО "Компания "Сухой" (входит в состав ОАК) ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего с 2020 по 2028 год будет поставлено 74 комплекта композитных изделий.

"Подписанный контракт на создание композитных деталей и агрегатов стал первым в рамках кооперации по выпуску серийных Су-57. Предприятие "Ростеха" в полной мере готово обеспечить выполнение поставленных задач", - сказал исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко, чьи слова приводятся в сообщении.

Там также отметили, что использование композиционных материалов обеспечивает самолету высокую маневренность и делает его незаметным для радаров.

Ранее глава авиакластера "Ростеха" Анатолий Сердюков в интервью "Интерфаксу" заявил, что серийное производство истребителей пятого поколения Су-57 по контракту с Минобороны РФ уже началось.

"Серийное производство Су-57 уже идёт", - заявил Сердюков, отвечая на вопрос о начале производства законтрактованных на форуме "Армия" 76 самолетов.

Он напомнил, что поставка первого истребителя из установочной партии на две машины запланирована на этот год. Второй самолет военные получат в 2020 году.

На форуме "Армия-2019" был подписан новый контракт, предусматривающий поставку 76 истребителей Су-57. По поручению президента РФ Владимира Путина, к 2028 году на новые самолеты будут перевооружены три авиационных полка.