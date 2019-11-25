Войти
Интерфакс-АВН

"Ростех" начинает выпуск композиционных деталей для серийных Су-57

380
0
0

Москва. 22 ноября. ИНТЕРФАКС - "Ростех" начинает производство полимерно-композиционных деталей для серийного выпуска истребителей пятого поколения Су-57, которые сделают их незаметными для радаров, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Соответствующий контракт, первый в производственной кооперации по созданию серийных Су-57, подписали ОНПП "Технология" им. А.Г.Ромашина (входит в "Ростех") и ПАО "Компания "Сухой" (входит в состав ОАК) ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего с 2020 по 2028 год будет поставлено 74 комплекта композитных изделий.

"Подписанный контракт на создание композитных деталей и агрегатов стал первым в рамках кооперации по выпуску серийных Су-57. Предприятие "Ростеха" в полной мере готово обеспечить выполнение поставленных задач", - сказал исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко, чьи слова приводятся в сообщении.

Там также отметили, что использование композиционных материалов обеспечивает самолету высокую маневренность и делает его незаметным для радаров.

Ранее глава авиакластера "Ростеха" Анатолий Сердюков в интервью "Интерфаксу" заявил, что серийное производство истребителей пятого поколения Су-57 по контракту с Минобороны РФ уже началось.

"Серийное производство Су-57 уже идёт", - заявил Сердюков, отвечая на вопрос о начале производства законтрактованных на форуме "Армия" 76 самолетов.

Он напомнил, что поставка первого истребителя из установочной партии на две машины запланирована на этот год. Второй самолет военные получат в 2020 году.

На форуме "Армия-2019" был подписан новый контракт, предусматривающий поставку 76 истребителей Су-57. По поручению президента РФ Владимира Путина, к 2028 году на новые самолеты будут перевооружены три авиационных полка.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Сухой ПАО
Технология ОНПП Ромашина
Персоны
Путин Владимир
Сердюков Анатолий
Проекты
2020-й год
АРМИ-20XX
Похожие новости
11.12.2013
Вернуть доверие общества
16.04.2013
Непобедимая и реформируемая российская армия? ("Wirtualna Polska", Польша)
28.10.2010
"Продать бомбу мы не можем"
27.08.2009
Реализованные возможности
13.08.2008
Кто на новенького?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.11 11:34
  • 23
NASA: Российские "Союзы" нам больше не нужны
  • 25.11 11:25
  • 2
Путин обозначил главную задачу "оборонки" на следующие 10 лет
  • 25.11 11:23
  • 13
В России испугались латвийской микроэлектроники в ядерной "Булаве"
  • 25.11 11:14
  • 27
Общественный совет при Минобороны России оценил разработки технополиса "Эра"
  • 25.11 10:48
  • 92
Первоочередная цель удара - радиолокационные станции.
  • 25.11 10:32
  • 18
Как Ту-160 ушел в отрыв … от реальности
  • 25.11 10:23
  • 3
Анатолий Сердюков: не надо рисовать апокалипсис, авиастроение будет жить
  • 25.11 09:43
  • 14
В России назвали МКС без США "тянущим на дно проектом"
  • 25.11 09:35
  • 36
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 25.11 09:18
  • 2
Эксперт высказал предположение об аварии атомной подлодки в Южно-Китайском море
  • 25.11 07:41
  • 6
Проект перспективного японского универсального десантного корабля
  • 25.11 07:08
  • 19
Российские БТР и БМП назвали бесполезными "автобусами"
  • 24.11 21:59
  • 4
ВДВ в 2019 году получили два батальона новой техники - Минобороны РФ
  • 24.11 21:09
  • 7
Бригады Сухопутных войск перешли на ударный комплекс "Искандер-М"
  • 24.11 18:07
  • 16
Глава Крыма назвал возвращение кораблей Украине жестом доброй воли