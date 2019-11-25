Россия запланировала испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон"

Очередные испытания новейшей гиперзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон" планируется провести на морском полигоне Северного флота до конца 2019 года, сообщил источник в силовых структурах Северо-Западного федерального округа.
"Пуск "Циркона" предполагается выполнить из акватории Белого моря до конца года. Конкретная дата будет назначена по мере готовности материальной части", – сообщил источник ТАСС.
По его словам, в настоящее время готовится специальный стенд на базе понтона, с которого будет проведена стрельба новейшей ракетой.
В НПО машиностроения, которое ведет разработку "Циркона", отказались от комментариев на тему планируемых испытаний.
Ранее сообщалось, что новейшую российскую гиперзвуковую ракету "Циркон" планируется принять на вооружение Военно-морского флота в 2023 году.
Президент России Владимир Путин сообщал, что гиперзвуковая ракета "Циркон" будет обладать скоростью свыше 9 махов и дальностью поражения более 1 тыс. км.
Ольга Никитина