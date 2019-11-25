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Деловая газета "Взгляд"

Россия запланировала испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон"

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Ракету "Циркон" Минобороны презентовало еще в 2017 году. Кадр из видео Первого канала
Ракету "Циркон" Минобороны презентовало еще в 2017 году. Кадр из видео Первого канала.

Очередные испытания новейшей гиперзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон" планируется провести на морском полигоне Северного флота до конца 2019 года, сообщил источник в силовых структурах Северо-Западного федерального округа.

"Пуск "Циркона" предполагается выполнить из акватории Белого моря до конца года. Конкретная дата будет назначена по мере готовности материальной части", – сообщил источник ТАСС.

По его словам, в настоящее время готовится специальный стенд на базе понтона, с которого будет проведена стрельба новейшей ракетой.

В НПО машиностроения, которое ведет разработку "Циркона", отказались от комментариев на тему планируемых испытаний.

Ранее сообщалось, что новейшую российскую гиперзвуковую ракету "Циркон" планируется принять на вооружение Военно-морского флота в 2023 году.

Президент России Владимир Путин сообщал, что гиперзвуковая ракета "Циркон" будет обладать скоростью свыше 9 махов и дальностью поражения более 1 тыс. км.



Ольга Никитина

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Страны
Россия
Продукция
Циркон-С 3М22
Компании
НПО машиностроения
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
СФ
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