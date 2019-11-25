Путин заявил о предотвращении массового исхода боевиков из Сирии в Россию

Массовый исход боевиков из Сирии в Россию удалось предотвратить благодаря профессиональным действиям российских военных, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета безопасности в пятницу, 22 ноября, передает ТАСС.

"Личный состав Воздушно-космических сил, ВМФ, сил специальных операций, военной полиции, других ведомств и служб в полном объеме справился с поставленными задачами, действовал мужественно, грамотно, профессионально, не допустил массового исхода с этой территории боевиков в нашу страну", — подчеркнул глава государства.

По словам Путина, операция против террористических группировок в Сирии стала серьезным экзаменом на профессионализм для Вооруженных сил России.

"Масштабные, активные боевые действия, как известно, завершены, но полученный боевой опыт востребован сегодня в военном строительстве, используется и совершенствуется при проведении ежегодных учений и внезапных проверок", — сказал президент.

По его мнению, за последнее время заметно выросли такие ключевые показатели развития военной организации, как качество материально-технического обеспечения и мобилизационная готовность, укрепились системы территориальной обороны и подготовки военных специалистов.

Путин напомнил, что в 2018 году были созданы военно-политические органы, выполняющие важные задачи по патриотическому воспитанию личного состава и призывников.

Ранее в этот же день сообщалось, что после турецкой операции в Сирии на свободе оказались несколько сотен террористов группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). Замглавы российского МИД Олег Сыромолотов выразил обеспокоенность, что боевики могут содействовать восстановлению боевого потенциала террористической организации.

22 октября в ходе сочинской встречи президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган приняли меморандум, согласно которому Россия и Турция начали совместное патрулирование на севере Сирии. Подобных операций к 14 ноября было завершено уже шесть.