Путин предупредил о серьезных мировых угрозах

Мир сталкивается с серьезными вызовами и угрозами, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности. Глава государства отметил, что России важно адекватно и точно прогнозировать изменение ситуации в связи с развалом Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и укреплять свой потенциал.

"Мы видим, что мир сталкивается с серьезными вызовами и угрозами, много факторов неопределенности, стремительно развиваются технологии, в том числе и военные, а конкуренция, соперничество усиливаются, обретают новые формы", – приводит его слова РИА "Новости".

"Ощутимым ударом по системе контроля над вооружениями стал выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности под надуманным предлогом", – передает ТАСС заявление Путина.

Глава государства отметил, что угроза распространения ракет этого класса в разных частях света еще больше усилила напряженность в мире.

"В этих условиях нам важно адекватно и точно прогнозировать и анализировать возможное изменение международной ситуации и в соответствии с выводами развивать свой военный потенциал", – подчеркнул российский лидер.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу назвал реальную причину выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Ольга Никитина