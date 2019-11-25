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Деловая газета "Взгляд"

Путин предупредил о серьезных мировых угрозах

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Источник изображения: Алексей Дружинин/РИА Новости

Мир сталкивается с серьезными вызовами и угрозами, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности. Глава государства отметил, что России важно адекватно и точно прогнозировать изменение ситуации в связи с развалом Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и укреплять свой потенциал.

"Мы видим, что мир сталкивается с серьезными вызовами и угрозами, много факторов неопределенности, стремительно развиваются технологии, в том числе и военные, а конкуренция, соперничество усиливаются, обретают новые формы", – приводит его слова РИА "Новости".

"Ощутимым ударом по системе контроля над вооружениями стал выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности под надуманным предлогом", – передает ТАСС заявление Путина.

Глава государства отметил, что угроза распространения ракет этого класса в разных частях света еще больше усилила напряженность в мире.

"В этих условиях нам важно адекватно и точно прогнозировать и анализировать возможное изменение международной ситуации и в соответствии с выводами развивать свой военный потенциал", – подчеркнул российский лидер.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу назвал реальную причину выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).


Ольга Никитина

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
РСМД
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