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Деловая газета "Взгляд"

США оказались главным импортером российских "гражданских" патронов

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Патроны. Архивное фото
Патроны. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Руслан Кривобок

Минобороны и другие силовые структуры России почти не заказывают патроны для стрелкового оружия, США являются основным рынком сбыта патронов для гражданского оружия, заявил замминистра промышленности и торговли Александр Морозов.

"Ни для кого не секрет, что наша патронная отрасль последние 12 лет выживает исключительно за счет экспорта. Министерство обороны и силовые ведомства практически не заказывают патроны. Если бы не наши экспортные контракты, мы бы потеряли наши патронные заводы", – передает РИА "Новости" заявление Морозова в Совете Федерации.

По его словам, именно Америка выступает основным рынком сбыта для российской патронной индустрии.

"Сумасшедшего размера рынок, на котором все наши предприятия-экспортеры занимают смешную долю, скажем 7%", – отметил замминистра.

Напомним, 1 ноября армия США решила сменить калибр патронов из-за России и Китая.



Дмитрий Зубарев

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Страны
Китай
Россия
США
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