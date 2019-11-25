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Деловая газета "Взгляд"

Турция проработает вопрос взаимодействия С-400 и F-35

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Истребитель F-35А (серийный номер АТ-01), построенный для ВВС Турции.
Истребитель F-35А (серийный номер АТ-01), построенный для ВВС Турции.
Источник изображения: cnbc.com

Турция прорабатывает вопрос взаимодействия зенитных ракетных комплексов С-400 и истребителей пятого поколения F-35, заявил министр национальной обороны республики Хулуси Акар.

"Процесс развертывания С-400 на турецкой территории продолжается, как и подготовка турецких военных специалистов в России. Вопрос совместимости С-400 и F-35 прорабатывается. Надеюсь, что эти усилия принесут положительный результат", – заявил турецкий министр, передает ТАСС.

По словам Акара, Турция не намерена "отказываться от одного в пользу другого". "Даже если российские системы не смогут работать параллельно с F-35, то мы найдем максимально удобную формулу действий", – добавил глава ведомства.

При этом, подчеркнул министр, Анкара "не намерена пересматривать контракт по С-400 с РФ".

В пятницу в Анкаре должны пройти переговоры между официальными лицами Турции и США, в ходе которых стороны рассмотрят возможности урегулирования разногласий в связи с поставками российских ЗРС в республику.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в ходе визита в США 13 ноября проинформировал американского лидера Дональда Трампа о неизменности решения Анкары по вопросу систем ПВО С-400.

При этом президент США Дональд Трамп предлагал турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану отказаться от С-400 за 100 млрд долларов. Тот ответил отказом.


Алина Назарова

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Турция
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F-35
С-400 Триумф
Персоны
Трамп Дональд
Эрдоган Реджеп
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