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Деловая газета "Взгляд"

Путин назвал задачу для военных на ближайшее десятилетие

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности потребовал обеспечить сбалансированное развитие военного потенциала России, учитывая "не такие уж и большие" ресурсы, вкладываемые в эту задачу.

"Наша задача на ближайшие десятилетия – продолжить линию на укрепление и развитие военного, технического, кадрового потенциала военной организации страны", – сказал Путин, передает ТАСС.

В частности, продолжил он, "необходимо обеспечить сбалансированное развитие всех компонентов военной организации – прежде всего за счет грамотного и рационального использования бюджетных средств и материально-технических ресурсов".

"Они у нас не такие уж и большие, если посмотреть и сравнить, сколько на эти цели выделяется другими ведущими государствами мира", – заметил Путин.

Президент назвал успешной госпрограмму вооружений, отметив, что некоторые образцы опережают разработки других стран на годы вперед. "Особо отмечу успешную реализацию госпрограммы вооружений, которая позволила приступить к кардинальному техническому переоснащению военной организации", – сказал Путин, передает РИА "Новости".

Он отметил, что "в армии и на флоте доля современного оружия и техники составляет уже более 68%. При этом некоторые образцы по своим характеристикам опережают зарубежные аналоги на годы вперед".

Напомним, 11 ноября президент Владимир Путин заявил, что общее сокращение расходов на оборону и национальную безопасность связано с прохождением пика модернизации в армии.


Алина Назарова

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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