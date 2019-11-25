Патрушев не исключил изменения военной доктрины России

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев не исключил, что после подготовки концепции строительства и развития вооруженных формирований будут внесены коррективы в военную доктрину страны.

"С учетом проведенной работы (по подготовке силовыми ведомствами концепции строительства и развития вооруженных формирований) Совбез будет анализировать и даст предложения президенту по необходимости, если такая будет, внесения корректив в военную доктрину РФ", – сказал он, передает РИА "Новости".

По словам Патрушева, "обстановка в мире, прежде всего военно-политическая, меняется исключительно динамично, и во многом в неблагоприятном направлении. Он добавил, что с учетом этого в ходе совещания обсуждались вопросы совершенствования военной организации.

Кроме того, Патрушев сообщил, что на совещании Совбеза обсуждался вопрос концепции строительства Вооруженных сил. "Важно то, что этот проект был поддержан, вместе с тем были высказаны дополнения и предложения по его корректировке, и он будет Минобороны совместно с другими ведомствами доработан, представлен в аппарат Совбеза и дальше на утверждение президенту", – сказал Патрушев.

Он добавил, что это произойдет до 30 марта 2020 года.

В пятницу Путин на заседании Совета безопасности предупредил о серьезных мировых угрозах и потребовал обеспечить сбалансированное развитие военного потенциала России, учитывая "не такие уж и большие" ресурсы, вкладываемые в эту задачу.

Алина Назарова