Войти
Деловая газета "Взгляд"

Патрушев не исключил изменения военной доктрины России

400
0
0

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев не исключил, что после подготовки концепции строительства и развития вооруженных формирований будут внесены коррективы в военную доктрину страны.

"С учетом проведенной работы (по подготовке силовыми ведомствами концепции строительства и развития вооруженных формирований) Совбез будет анализировать и даст предложения президенту по необходимости, если такая будет, внесения корректив в военную доктрину РФ", – сказал он, передает РИА "Новости".

По словам Патрушева, "обстановка в мире, прежде всего военно-политическая, меняется исключительно динамично, и во многом в неблагоприятном направлении. Он добавил, что с учетом этого в ходе совещания обсуждались вопросы совершенствования военной организации.

Кроме того, Патрушев сообщил, что на совещании Совбеза обсуждался вопрос концепции строительства Вооруженных сил. "Важно то, что этот проект был поддержан, вместе с тем были высказаны дополнения и предложения по его корректировке, и он будет Минобороны совместно с другими ведомствами доработан, представлен в аппарат Совбеза и дальше на утверждение президенту", – сказал Патрушев.

Он добавил, что это произойдет до 30 марта 2020 года.

В пятницу Путин на заседании Совета безопасности предупредил о серьезных мировых угрозах и потребовал обеспечить сбалансированное развитие военного потенциала России, учитывая "не такие уж и большие" ресурсы, вкладываемые в эту задачу.


Алина Назарова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Патрушев Николай
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
Похожие новости
21.02.2019
Aero India 2019: что Россия может предложить для ОПК Индии
26.09.2016
Расходы на перевооружение не уменьшатся
20.10.2014
Три месяца на новую Военную доктрину
04.09.2013
Учесть имеющийся опыт, избежать повторения ошибок
25.03.2009
Россия отказалась от возобновления гонки вооружений
19.09.2008
Игорь Сечин открыл союзную Америку. Россия мобилизует Венесуэлу и Кубу на борьбу с США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.11 11:25
  • 2
Путин обозначил главную задачу "оборонки" на следующие 10 лет
  • 25.11 11:23
  • 13
В России испугались латвийской микроэлектроники в ядерной "Булаве"
  • 25.11 11:14
  • 27
Общественный совет при Минобороны России оценил разработки технополиса "Эра"
  • 25.11 10:48
  • 92
Первоочередная цель удара - радиолокационные станции.
  • 25.11 10:45
  • 22
NASA: Российские "Союзы" нам больше не нужны
  • 25.11 10:32
  • 18
Как Ту-160 ушел в отрыв … от реальности
  • 25.11 10:23
  • 3
Анатолий Сердюков: не надо рисовать апокалипсис, авиастроение будет жить
  • 25.11 09:43
  • 14
В России назвали МКС без США "тянущим на дно проектом"
  • 25.11 09:35
  • 36
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 25.11 09:18
  • 2
Эксперт высказал предположение об аварии атомной подлодки в Южно-Китайском море
  • 25.11 07:41
  • 6
Проект перспективного японского универсального десантного корабля
  • 25.11 07:08
  • 19
Российские БТР и БМП назвали бесполезными "автобусами"
  • 24.11 21:59
  • 4
ВДВ в 2019 году получили два батальона новой техники - Минобороны РФ
  • 24.11 21:09
  • 7
Бригады Сухопутных войск перешли на ударный комплекс "Искандер-М"
  • 24.11 18:07
  • 16
Глава Крыма назвал возвращение кораблей Украине жестом доброй воли