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Деловая газета "Взгляд"

Грузия и США подписали новый военный договор

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Военнослужащие ВС Грузии и США
Военнослужащие ВС Грузии и США.
Источник изображения: http://www.globallookpress.com/

Первый замминистра обороны США Дэвид Норквист и глава оборонного ведомства Грузии Ираклий Гарибашвили подписали новое рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, сообщает минобороны Грузии, передает корреспондент газет ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Глава военного ведомства находится в США с официальным визитом, главной задачей которого являлось подписание этого соглашения на ближайшие три года взамен предыдущего документа, определявшего сотрудничество 2016-2019 годов.

Во время переговоров американская сторона отмечала "стратегическое партнерство" двух стран, основанное на "защите общих ценностей", отметили в минобороны.

По данным оборонного ведомства Грузии, военные связи двух стран "никогда не были столь сильными".

Данным соглашением определяется дальнейшая помощь США в реформировании ВС Грузии.

Дэвид Норквист заявил, что "сотрудничество переходит на качественно новый уровень".

В частности, предусмотрены крупномасштабные совместные учения.

Также США помогут Грузии в усилении возможностей территориальной обороны.

По предыдущему соглашения американцы подготовили для армии Грузии девять батальонов и помогли вооружением, включая передачу противотанковых комплексов системы "Джавелин".

Сообщалось и о намерении Тбилиси приобрести у США 410 ракет и 72 пусковые установки. Кроме того, американская сторона заявляла о планах построить военный аэродром на базе Вазиани близ Тбилиси.


Дмитрий Александров, Тбилиси

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Ирак
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Военные учения
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