Грузия и США подписали новый военный договор

Первый замминистра обороны США Дэвид Норквист и глава оборонного ведомства Грузии Ираклий Гарибашвили подписали новое рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, сообщает минобороны Грузии, передает корреспондент газет ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Глава военного ведомства находится в США с официальным визитом, главной задачей которого являлось подписание этого соглашения на ближайшие три года взамен предыдущего документа, определявшего сотрудничество 2016-2019 годов.
Во время переговоров американская сторона отмечала "стратегическое партнерство" двух стран, основанное на "защите общих ценностей", отметили в минобороны.
По данным оборонного ведомства Грузии, военные связи двух стран "никогда не были столь сильными".
Данным соглашением определяется дальнейшая помощь США в реформировании ВС Грузии.
Дэвид Норквист заявил, что "сотрудничество переходит на качественно новый уровень".
В частности, предусмотрены крупномасштабные совместные учения.
Также США помогут Грузии в усилении возможностей территориальной обороны.
По предыдущему соглашения американцы подготовили для армии Грузии девять батальонов и помогли вооружением, включая передачу противотанковых комплексов системы "Джавелин".
Сообщалось и о намерении Тбилиси приобрести у США 410 ракет и 72 пусковые установки. Кроме того, американская сторона заявляла о планах построить военный аэродром на базе Вазиани близ Тбилиси.
Дмитрий Александров, Тбилиси