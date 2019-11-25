Войти
Деловая газета "Взгляд"

Причиной смертельного столкновения военных самолетов США над Японией стало селфи

378
0
0
Истребитель F/A-18 Hornet
Истребитель F/A-18 Hornet.
Источник изображения: Википедия

Корпус морской пехоты США раскрыл причину катастрофы 6 декабря 2018 года, когда в небе над Японией столкнулись палубный истребитель F/A-18 Hornet и самолет-заправщик KC-130, в результате чего погиб летчик и пять членов экипажа танкера.

В ходе следствия было установлено, что в момент столкновения летчик делал селфи с книгой в руках, а второй член экипажа был занят фотографированием себя за расчесыванием усов, сообщает "Российская газета" со ссылкой на издание Corriere.


Как показали медицинские анализы, взятые у погибшего летчика и его выжившего коллеги, оба находились под воздействием наркотических препаратов: смеси транквилизатора с неназванным галлюциногеном.

Командование КМП США констатировало, что "непрофессиональное поведение и нарушение правил безопасности полетов стали нормой в этой эскадрилье". Командир эскадрильи, старший офицер и офицер по безопасности полетов были уволены со службы.

Отметим, что инциденты с американскими военными самолетами в небе над Японией стали регулярными. Так, в начале ноября американский F-16 во время тренировочного полета в Японии обронил учебный снаряд на земельный участок жителя префектуры Аомори. Примечательно, что это произошло в пяти километрах от военной базы Мисава.


Ольга Никитина

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Япония
Продукция
C-130
F-16
F-18
Проекты
Военные учения
Медицина
Похожие новости
09.11.2016
Небо в алмазах
28.12.2011
Машин все меньше, они все старше — часть I
23.04.2009
Российское оружие в цене
13.04.2009
Калашный ряд
11.02.2008
Итоги военно-технического сотрудничества США в 2007 году и в период 2003-2007 гг.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.11 11:34
  • 23
NASA: Российские "Союзы" нам больше не нужны
  • 25.11 11:25
  • 2
Путин обозначил главную задачу "оборонки" на следующие 10 лет
  • 25.11 11:23
  • 13
В России испугались латвийской микроэлектроники в ядерной "Булаве"
  • 25.11 11:14
  • 27
Общественный совет при Минобороны России оценил разработки технополиса "Эра"
  • 25.11 10:48
  • 92
Первоочередная цель удара - радиолокационные станции.
  • 25.11 10:32
  • 18
Как Ту-160 ушел в отрыв … от реальности
  • 25.11 10:23
  • 3
Анатолий Сердюков: не надо рисовать апокалипсис, авиастроение будет жить
  • 25.11 09:43
  • 14
В России назвали МКС без США "тянущим на дно проектом"
  • 25.11 09:35
  • 36
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 25.11 09:18
  • 2
Эксперт высказал предположение об аварии атомной подлодки в Южно-Китайском море
  • 25.11 07:41
  • 6
Проект перспективного японского универсального десантного корабля
  • 25.11 07:08
  • 19
Российские БТР и БМП назвали бесполезными "автобусами"
  • 24.11 21:59
  • 4
ВДВ в 2019 году получили два батальона новой техники - Минобороны РФ
  • 24.11 21:09
  • 7
Бригады Сухопутных войск перешли на ударный комплекс "Искандер-М"
  • 24.11 18:07
  • 16
Глава Крыма назвал возвращение кораблей Украине жестом доброй воли