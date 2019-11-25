Причиной смертельного столкновения военных самолетов США над Японией стало селфи

Корпус морской пехоты США раскрыл причину катастрофы 6 декабря 2018 года, когда в небе над Японией столкнулись палубный истребитель F/A-18 Hornet и самолет-заправщик KC-130, в результате чего погиб летчик и пять членов экипажа танкера.

В ходе следствия было установлено, что в момент столкновения летчик делал селфи с книгой в руках, а второй член экипажа был занят фотографированием себя за расчесыванием усов, сообщает "Российская газета" со ссылкой на издание Corriere.

Как показали медицинские анализы, взятые у погибшего летчика и его выжившего коллеги, оба находились под воздействием наркотических препаратов: смеси транквилизатора с неназванным галлюциногеном.

Командование КМП США констатировало, что "непрофессиональное поведение и нарушение правил безопасности полетов стали нормой в этой эскадрилье". Командир эскадрильи, старший офицер и офицер по безопасности полетов были уволены со службы.

Отметим, что инциденты с американскими военными самолетами в небе над Японией стали регулярными. Так, в начале ноября американский F-16 во время тренировочного полета в Японии обронил учебный снаряд на земельный участок жителя префектуры Аомори. Примечательно, что это произошло в пяти километрах от военной базы Мисава.

Ольга Никитина