Ростех начнет производство композитов для серийных Су-57

Госкорпорация Ростех приступает к выпуску деталей и агрегатов из полимерных композиционных материалов для серийного производства истребителя пятого поколения Су-57. Соответствующий контракт, первый в производственной кооперации по созданию серийных Су-57, подписали ОНПП "Технология" им. А. Г. Ромашина (входит в Госкорпорацию) и ПАО "Компания "Сухой" (входит в состав ОАК), сообщила пресс-служба госкорпорации.

Всего в период с 2020 по 2028 год филиалу компании в Комсомольске-на-Амуре будет поставлено 74 комплекта композитных изделий. Благодаря использованию композиционных материалов Су-57 имеет прочный и легкий планер, что в совокупности с другими техническими характеристиками обеспечивает самолету превосходную маневренность. Кроме того, применение композитов делает технику незаметной для радаров.

"Истребитель пятого поколения Су-57 воплотил передовые разработки российских ученых и инженеров. Подписанный контракт на создание композитных деталей и агрегатов стал первым в рамках кооперации по выпуску серийных Су-57. Предприятие Ростеха в полной мере готово обеспечить выполнение поставленных задач. Для этого у нас есть необходимый опыт, производственная база и специалисты", - отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Су-57 (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации ПАК ФА, Т-50) – российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный ОКБ Сухого. Он предназначен для решения широкого спектра боевых задач при действиях по воздушным, наземным и морским целям.

Первый полет ПАК ФА состоялся 29 января 2010 года в Комсомольске-на-Амуре. Широкой публике самолет был впервые продемонстрирован на авиасалоне МАКС-2019.