Танки Т-90М "Прорыв-3" будут осваивать в войсках в 2020 году

В 2020 году в рамках Государственного оборонного заказа планируется поставка в войска современных танков Т-90М.

Об этом в интервью газете "Красная звезда" заявил начальник Главного автобронетанкового управления министерства обороны РФ генерал-майор Сергей Бибик. В пятницу, кстати, исполняется 90 лет со дня создания ГАБТУ.

В опубликованном материале отмечается, что в 2019 году, по сравнению с 2018-м, удалось повысить долю современных образцов в соединениях и воинских частях постоянной готовности по бронетанковой технике с 48 до 50 процентов, а по автомобильной - с 57 до 61 процента.

Обновление продолжается. Ожидается пополнение войск боевыми машинами пехоты БМП-3 и бронетранспортерами БТР-82А, техникой ВДВ БМД-4М и БТР-МДМ, а также защищенной автомобильной техникой последнего поколения: "Тайфун", "Торнадо" и "Тигр".