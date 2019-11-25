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Вестник Мордовии

Перевооружение закончено: армия РФ получила последний комплект "Искандеров"

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Источник изображения: Фото "Вестника Мордовии"

В четверг на полигоне Капустин Яр состоялась торжественная церемония вручения бригадного комплекта оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" личному составу ракетного соединения Западного военного округа.

Как сообщает группа информационного обеспечения Сухопутных войск, передача данного комплекта завершила перевооружение действующих ракетных соединений Сухопутных войск Вооруженных Сил Российской Федерации.

В торжественной церемонии приняли участие начальник боевой подготовки - заместитель начальника ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Российской Федерации полковник Юрий Зарицкий, командование Западного военного округа и представители предприятий оборонной промышленности.

Личному составу ракетного соединения передано несколько десятков пусковых установок, транспортно-заряжающих и командно-штабных машин, техники жизнеобеспечения, регламента и технического обслуживания.

В настоящее время в учебном центре боевого применения (ракетных войск), расположенном в Астраханской области, расчеты ракетного соединения приступили к отработке практических действий на современном ракетном комплексе.

Завершающим этапом перевооружения ракетного соединения станет тактическое учение с боевым пуском ракеты, после чего весь личный состав соединения совершит марш комбинированным способом к месту постоянной дислокации.

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