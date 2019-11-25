Путин отметил преимущества российского вооружения

Президент России Владимир Путин заявил, что многие образцы российского вооружения и армейской техники опережают зарубежные аналоги. Об этом 22 ноября сообщает ТАСС.

"Особо отмечу успешную реализацию госпрограммы вооружения, которая позволила приступить к кардинальному техническому переоснащению военной организации. В армии и на флоте доля современного оружия и техники составляет уже более 68%, при этом некоторые образцы по своим характеристикам опережают зарубежные аналоги на годы вперед", — рассказал глава государства.

Путин потребовал довести долю современного вооружения и армейской техники до 70%, а также обеспечить сбалансированное развитие всех компонентов военной организации страны — прежде всего, за счет рационального использования средств бюджета и материально-технических ресурсов.

"Наша задача на ближайшие десятилетия — продолжить линию на укрепление и развитие военного, технического, кадрового потенциала военной организации страны", — резюмировал президент.

В июне Путин пообещал в ближайшие годы оснастить российские войска новейшей военной техникой, в число которой войдут лазерный комплекс "Пересвет", ракетные комплексы "Сармат" и "Кинжал", а также межконтинентальные крылатые ракеты "Буревестник".