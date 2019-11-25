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Известия.ru

Путин отметил усиление нестабильности в мире в связи с выходом США из ДРСМД

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Президента РФ/Алексей Дружинин

Угроза распространения ракет средней и малой дальности в связи с выходом Соединенных Штатов из Договора о ликвидации этих ракет (ДРСМД) усиливает нестабильность в мире. Об этом заявил президент России Владимир Путин в пятницу, 22 ноября, на заседании Совета безопасности.

"Ощутимым ударом по системе контроля над вооружениями стал выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) под надуманным предлогом", — сказал глава государства.

По его словам, на фоне этих событий Россия будет развивать своей военный потенциал, отмечается в сообщении на сайте Кремля.

Президент отметил столкновение мира с новыми серьезными вызовами, угрозами и факторами неопределенности. Соперничество усиливается, обретает новые формы, подчеркнул он.

ДРСМД утратил силу со 2 августа по инициативе США. Уже 19 августа Вашингтон провел на острове Сан-Николас в Калифорнии испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность полета которой превышает 500 км, что противоречило бы условиям соглашения.

Договор был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
РСМД
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