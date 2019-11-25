Усилить армию: Норвегию обеспокоили российские танки

Российские танки Т-80БВМ на Севере напугали норвежских военных
Норвежскую армию обеспокоило размещение Россией модернизированных танков Т-80БВМ на границе с Норвегией и Финляндией, сообщили в вооруженных силах страны. Эти машины начали поступать в армию РФ только в прошлом году. Они способны атаковать цели на расстоянии трех километров.
Глава отдела связи армии Норвегии Пер Эспен Странде заявил, что вооруженные силы страны срочно нуждаются в новых танках на фоне размещения Россией модернизированных Т-80БВМ на границе с Норвегией и Финляндией.
Он объяснил TV 2 Norge, что беспокойство Осло вызвали 26 российских танков, которые поступили на вооружение Северного флота. В норвежском издании обратили внимание, что модернизированные Т-80БВМ хорошо приспособлены к арктическим условиям, в частности, их двигатели запускаются даже при - 40°.
"Современные танки - это неотъемлемая часть любой заслуживающей доверия армии. И наши союзники, и потенциальные противники модернизируются. Это развертывание подчеркивает, что норвежской армии тоже нужны новые танки, и как можно скорее", - заявил Странде.
Он отмечал, что армия страны должна пополниться как минимум 84 боевыми машинами. В издании выразили мнение, что размещение российских Т-80БВМ у норвежской границы может значительно ускорить пополнение вооруженных сил Норвегии.
"Сегодня армия весьма скромных размеров и потому нуждается в значительном укреплении. Если власти этого не сделают, наша политическая свобода действий будет ограничена", - сказал он.
Т-80БВМ создан на основе танка Т-80БВ. Модернизированная техника получила многоканальный прицел наводчика "Сосна-У", обновленное 125-мм орудие 2А46М-4, доработанный газотурбинный двигатель ГТД-1250ТФ, развивающий мощность до 1250 л. с., и систему динамической защиты "Реликт". Кроме того, на них можно видеть и новый комплект навесной динамической защиты в "мягких" контейнерах, расположенных на бортах боевой машины. Российские военные начали получать обновленные машины в 2018 году.
Скорость танков составляет 70 км/ч. Они оснащены пушкой с дальностью стрельбы до трех километров. У боеприпасов - сердечники из обедненного урана. Они пробивают броню толщиной в 590-630 мм с двухкилометрового расстояния.
В середине апреля телеканал "Звезда" опубликовал видео, на котором запечатлена стрельба по цели управляемой ракетой и осколочным фугасным снарядом Т-80БВМ. Кадры были сняты изнутри машины. В ролике продемонстрирована загрузка боеприпаса и стрельба по цели, которая удалена от танка на три километра.
Незадолго до этого заместитель генерального директора по производству "Омского завода транспортного машиностроения" Алексей Хорошайло рассказал, что
В феврале "Российская газета" сообщала о публикации снимков новейшей модификации Т-80БВМ, созданной с учетом боевого опыта, который Вооруженные силы РФ получили в ходе военной кампании в Сирии.
В конце прошлого года ТАСС сообщал, что о модернизированном танке Т-80БВМ рассказано в выпущенном Минобороны России справочнике "Армия России в сравнении". Там указано, что у машины доработан стабилизатор вооружения и механизм заряжания под боеприпасы 3БМ59 "Свинец-1" и 3БМ60 "Свинец-2".
Согласно данным из открытых источников, бронебойный оперенный подкалиберный снаряд "Свинец-1" обладает сердечником из карбида вольфрама, а "Свинец-2" - сердечником с урановым сплавом.
К слову, "Свинец-2" содержит уран. Это подтвердил агентству главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. Эксперт уточнил, что сплав обедненного урана с вольфрамом, который также содержится в сердечнике снаряда, в открытых источниках называется "Материал-Б".
Лидия Мисник