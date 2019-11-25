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Военное обозрение

Таиланд намерен разработать собственный ударный беспилотник

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Макет Sky Scout-X на выставке в Бангкоке

Источник изображения: topwar.ru

Таиланд намерен в ближайшем будущем принять на вооружение ударный беспилотник собственной разработки. Модель будущего беспилотника была представлена в рамках выставки Defense & Security 2019 в Бангкоке.

Разработкой ударного беспилотника, получившего название Sky Scout-X ведет таиландская компания RV Connex, за основу взят разведывательный беспилотный летательный аппарат Sky Scout. Показанная на выставке в Бангкоке модель демонстрировалась с французскими перспективными легкими многоцелевыми ракетами FreeFall LMM, способными поражать как наземные, так и воздушные цели.

Как сообщает "NPlus1", проект разработки ударного беспилотника на базе Sky Scout в настоящее время находится на стадии технического анализа. В компании RVConnex полагают, что летные испытания с одновременными боевыми стрельбами ударной версии разведывательного аппарата в рамках испытаний состоятся не ранее, чем через 2,5 года.

Разработку ударной версии разведывательного дрона заказало Министерство обороны Таиланда. В настоящее время на вооружении таиландской армии стоят 17 разведывательных аппаратов Sky Scout, имеющих армейское обозначение RTAF U1.

В разведывательной версии дрон имеет в длину 3,6 метра и размах крыла 6 метров. Максимальная взлетная масса - 140 кг, масса полезной нагрузки - 10 кг. Аппарат оснащен оппозитным двигателем мощностью 25 лошадиных сил. Время нахождения в воздухе - до 6 часов, скорость - до 58 узлов (107 километров в час). Дальность действия аппарата по каналу управления - 100 км.

Какие ТТХ будет иметь ударная версия дрона пока неизвестно.

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Страны
Таиланд
Франция
Проекты
БПЛА
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