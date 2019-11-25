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ТАСС

Путин потребовал без сбоев индексировать денежное довольствие военнослужащих

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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

По словам президента, выполняющие столь опасную работу люди должны чувствовать заботу со стороны Родины

НОВО-ОГАРЕВО, 22 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал исключить сбои в индексации денежного довольствия военнослужащих. "Не должно быть сбоев, связанных с индексацией денежного довольствия [военнослужащих]", - сказал он на заседании Совбеза РФ.

"Достойные условия жизни и службы - важнейшее, определяющее направление развития всей военной организации государства, - подчеркнул президент. - Люди должны чувствовать, выполняя важнейшие, связанные с бытовыми и семейными лишениями, задачи в условиях повышенного риска и часто с угрозой для жизни, заботу со стороны Родины, со стороны органов власти, государства, ради которых они служат".

По словам главы государства, укрепление системы социальных гарантий призвано повысить и укрепить престиж военной службы. Он отметил, что за последние два года денежное довольствие военнослужащих выросло на 8,3%. Размер военных пенсий также увеличился. А более 42 тыс. военнослужащих с 2016 года получили постоянное жилье, еще 275 тыс. - служебное. Более 405 млрд рублей было выделено на развитие военной ипотеки, в том числе в 2019 году - около 142 млрд рублей.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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